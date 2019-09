Negli studi di Cartabianca fa freddo | ma da Diaco di più Berlinguer | Sono uscita

Fiamme Negli studi La7 mentre è in onda Mentana : palazzo in parte evacuato : Roma – I Carabinieri della Stazione Trionfale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera in via Umberto Novaro 32, a Roma, presso il centro studi televisivi La7, a causa di un incendio. Le Fiamme hanno sprigionato una colonna di fumo che ha invaso parzialmente gli studi e la palazzina e’ stata in parte evacuata. Tra le probabili cause, un guasto ad alcuni quadri elettrici. Il principio di incendio si e’ sviluppato alle ...

