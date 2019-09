NBA – Dennis Rodman e quel tentativo di farla finita | “scrissi l’ultima lettera | ero in

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019)ha svelato un particolare retroscena in merito al suo turbolento passato: ‘The Worm’ ha rivelato i motivi dietro il tentato suicidio negli anni 90ha avuto una carriera per nulla ‘banale’. La stella dei Bulls, in grado di dominare l’NBA al fianco di Michael Jordan e Scottie Pippen, ne ha vissute di tutti i colori (come i suoi capelli!) e se il fatto che si sia vestito da donna, che abbia avuto un numero riguardevole di relazioni con diverse signorine e che sia il migliore amico del dittatore Kim Jong Un possono essere aneddoti ‘spassosi, la storia dietro il tentato suicidio non ha nulla di divertente. Erano gli anni ’90 esi sentì tradito dalla fine dell’era ‘Bad Boys’ ai Pistons. “Non sono mai stato amato da nessuno, nemmeno da mia madre e da mio padre. Cercavo qualcosa che mi facesse ...

