NBA 2K20 ottiene il secondo posto come gioco con più votazioni negative su Steam

NBA 2K20 bombardato da recensioni negative su Steam per la presenza di microtransazioni e gioco d'azzardo : Nonostante le rassicurazioni di sviluppatori e publisher, sembra proprio che NBA 2K20 sia pieno zeppo di microtransazioni, contenendo inoltre anche meccaniche che sarebbero legate al gioco d'azzardo. Recentemente il gioco ha ricevuto una marea di recensioni negative su Steam (se ne contano più di 1300), diventando in breve tempo il gioco con più voti negativi sulla piattaforma.Alcune di queste recensioni provengono da giocatori che hanno provato ...

Il nuovo trailer di NBA 2K20 festeggia l’uscita su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Il grande basket di NBA 2K20 è finalmente arrivato sui nostri schermi. Sì perché, come promesso dagli sviluppatori di Visual Concepts e dal publisher 2K Games, l'ultima declinazione della simulazione poligonale dedicata alla pallacanestro è disponibile da oggi, 6 settembre 2019, su un po' tutte le piattaforme in commercio. Tutti gli appassionati possono quindi scendere sui campi di parquet del videogame su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo ...

NBA 2K20 – Il 6 settembre l’evento di lancio all’NBA Store di Milano : rap battle con Ensi - Nerone e Tormento : Tutto pronto per il lancio di NBA 2K20, il nuovo gioco di basket NBA targato 2K, presso l’NBA Store di Milano: partecipazione speciale dei rapper Ensi, Nerone, Tormento e il DJ Doubles S Il nuovo capitolo della leggendaria serie cestistica di 2K sta per arrivare in tutto il mondo il 6 settembre 2019. Per celebrare il lancio in grande stile, NBA 2K20 annuncia un evento da non perdere! Tre grandi artisti della scena Rap italiana ...

NBA 2K20 : PEGI risponde ai reclami dei giocatori per il rating troppo basso : Non c'è pace per NBA 2K20: pochi giorni fa 2K aveva pubblicato un nuovo trailer del gioco che però ha fatto storcere il naso a molti giocatori. Data la presenza di minigiochi che vedono l'implementazione di slot machine e ruote della fortuna, i fan si sono chiesti se questo filmato fosse dedicato al gioco o alla pubblicizzazione di un casinò.A causa di una moltitudine di "non mi piace" l'azienda ha nascosto dalla playlist il filmato. Ma a ...

"È basket o è un casinò?" NBA 2K20 sommerso dalle critiche dopo un trailer tra loot box e slot machine : "Le microtransazioni sono una spiacevole realtà dei videogiochi di oggi" ci spiegava circa un anno fa il senior producer di NBA 2K19, Rob Jones, e nonostante le tante critiche questo elemento sarà ovviamente centrale anche nel capitolo di quest'anno. Il tutto condito da slot machine e ovviamente loot box sotto forma di pacchetti di carte.Come direbbe il buon Bender mancano solo black jack e squillo di lusso e la sensazione di trovarsi di fronte ...

E' ora disponibile la demo di NBA 2K20 assieme ad un nuovo trailer : A partire da oggi i fan possono provare in anticipo La mia CARRIERA iniziando a creare Il mio Giocatore e a testare il campo due settimane prima rispetto al lancio del gioco, scaricando gratis la demo di NBA 2K20.Inoltre, da oggi, possiamo scaricare l'applicazione MyNBA2K20 e usare la funzione di scansione per caricare il nostro autentico look in NBA 2K20 (le configurazioni per Il mio GIOCATORE verranno trasferite su NBA 2K20 al lancio il 6 ...

Gamescom 2019 : NBA 2K20 mostra la modalità Carriera in questo nuovo filmato : Durante l'Inside Xbox, dopo un'intervista a Josh Hart, campione NBA, è stato mostrato un nuovo filmato di NBA 2K20.Questa volta il video si incentra sulla modalità Carriera e vede la presenza di attori come Idris Elba e Rosario Dawson. La modalità MyCareer consente di vivere la vita di un moderno atleta NBA sia dentro che fuori dal campo.La storia gode della collaborazione di SpringHill Entertainment, società di Lebron James assieme a Maverick ...

NBA 2K20 : ecco il primo video di gameplay che mostra una serie di star del basket : Attraverso un comunicato stampa 2K ha pubblicato il primo video di gameplay di NBA 2K20 in cui possiamo dare uno sguardo ad alcune star del basket.Il nuovo trailer è ricco di aggiornamenti visivi e dettagli che i fan della serie sicuramente riconosceranno. Tra i vari giocatori vengono mostrate le coppie più dinamiche dell'NBA.LeBron James ed Anthony Davis fanno diverse apparizioni nelle loro divise dei Los Angeles Lakers. Lo stesso si può dire ...

NBA 2K20 : con la demo potremo iniziare la nostra carriera : NBA 2K dichiara che molto presto potremo mettere le mani sulla demo di NBA 2K20, grazie al lancio della demo.Per la precisione, i fan della serie sportiva potranno dare il via alla loro carriera, o iniziare a provare la modalità "Il Mio Giocatore" a partire da mercoledì 21 agosto.I progressi salvati con la demo saranno poi presenti nel gioco al lancio, previsto per il 6 Settembre 2019 su Xbox One, PS4 e Switch.Leggi altro...