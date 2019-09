Napoli | si fingevano carabinieri per rapinare negozi e abitazioni 10 arresti dei veri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Idella Stazione diMarianella hanno arrestato 10 individui, già noti alle forze dell’ordine, per rapina, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco, sequestro di persona e furto in abitazione. L’indagine è stata avviata dopo una violenta rapina nell’abitazione di un imprenditore nel settembre dello scorso anno nel quartiere di San Carlo Arena. Alcuni componenti dell’organizzazione erano stati già arrestati lo scorso 23 gennaio al termine di un primo filone dell’inchiesta: erano ritenuti gli autori di 3 rapine a mano armata, due in abitazione e una in una sala scommesse. L'articolo, siper. 10deiproviene da Il Fatto Quotidiano.

emillyele : RT @MediasetTgcom24: Napoli, si fingevano carabinieri per compiere rapine: 10 arresti #napoli - novasocialnews : 08:00 | Napoli, si fingevano carabinieri per compiere rapine: 10 arresti #novasocialnews #news #allnews24… - stefanocasalec : RT @MediasetTgcom24: Napoli, si fingevano carabinieri per compiere rapine: 10 arresti #napoli -