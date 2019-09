Napoli | permesso premio al killer del vigilante | il ministro invia gli ispettori

Napoli - polemiche sul permesso ottenuto dal killer del vigilante per festeggiare i 18 anni : La polemica è nata per una foto, simile a tante altre pubblicate sui social. Nell’immagine si vede una coppia mentre si bacia con tenerezza davanti ad una tavola imbandita ed un festone con la scritta “18” che pende dal muro. Tuttavia non si trattava del compleanno di un ragazzo qualsiasi: il giovane ritratto mentre bacia la fidanzata è Ciro, condannato in primo grado a 16 anni e mezzo per aver ucciso – insieme a due complici –una guardia ...

