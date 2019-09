Napoli | l' urlo di Ancelotti | «Lavori indegni al San Paolo»

Calcio - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Seconda giornata da urlo con Juventus- Napoli e il derby di Roma : E’ stato il giorno della compilazione del calendario di Serie A 2019-2020 di Calcio . Nelle sede di Sky Sport a Milano sono stati definiti tutti gli incroci del 90° campionato italiano che vede la Juventus, campione in carica, grande favorita della vigilia. Bianconeri con tante novità nell’annata che sta per partire, con Maurizio Sarri in panchina, e le rivali Inter, Napoli, Roma , Lazio e Milan, desiderose di farsi valere e regalarsi ...

Napoli da urlo in Scozia - asfaltato il Liverpool campione d’Europa : gli azzurri si impongono 3-0 : La formazione di Ancelotti non dà scampo ai Reds, superandoli con un tris d’autore firmato Mertens, Milik e Younes Grandissima vittoria per il Napoli nell’amichevole disputata oggi ad Edimburgo contro il Liverpool, recente vincitore della Champions League. Massimo Paolone/LaPresse La formazione di Carlo Ancelotti non lascia scampo ai Reds, superandoli con il netto punteggio di 3-0 al termine di una gara dominata ...