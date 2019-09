Napoli – Ancelotti ci va giù duro | “spogliatoi del San Paolo? Sono indignato”

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Carloindignato dalle condizioni degli spogliatoi del San: ilsfogo del tecnico delNon sembrano migliorare le condzizioni del Sane Carlo, allenatore del, non riesce ad accettarlo. Il tecnico italiano ha dunque voluto lasciare una nota dopo aver visitato gli spogliatoi dello stadio ristrutturati dopo le Universiadi. AFP/LaPresse “Ho visto le condizioni degli spogliatoi del San. Non ciparole. Io ho accettato la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori si ultimassero, come era stato promesso. In due mesi si può costruire una casa, nonstati in grado di rifare gli spogliatoi! Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool?indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto ...

DiMarzio : ???'Dove dovremmo cambiarci per giocare contro Sampdoria e Liverpool?' ??#Napoli, tutta la rabbia di #Ancelotti per… - GoalItalia : #Ancelotti esplode in un comunicato ufficiale: 'Indignato per la scorrettezza di chi doveva eseguire i lavori agli… - Gazzetta_it : #Napoli, #SanPaolo, gli spogliatoi non sono pronti, furia #Ancelotti: 'Sono indignato!' -