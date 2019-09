Nainggolan | la moglie Claudia e il tumore | Il periodo più brutto della mia

Claudia Lai tumore - la moglie di Nainggolan si mostra al mondo dopo la chemio : tumore Claudia Lai, l’annuncio della moglie di Radja Nainggolan L’annuncio di Claudia Lai, moglie del più noto Radja Nainggolan , giocatore del Cagliari, spiazzò tutti lo scorso luglio quando annunciò di avere un tumore ; tanti i messaggi di sostegno e di incoraggiamento per una donna che oggi di mostra di voler combattere la sua malattia e di […] L'articolo Claudia Lai tumore , la moglie di Nainggolan si mostra al mondo dopo la ...

Inter - la moglie di Nainggolan sui social : “Grazie a tutti per gli incoraggiamenti” : “Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e incoraggiato. Siete stati tanti, grazie di cuore. Non è facile esprimere ciò che sento perché sono cosciente che al mondo ci sono tante persone che tutti giorni combattono tra la vita e la morte. Il mio pensiero va a tutti voi combattenti, con l’augurio che possiate ricevere la forza necessaria per lottare e vincere ogni guerra”. Così con una storia pubblicata su Instagram, ...