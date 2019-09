Myss Keta a Padova | la Lega parte all' attacco

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Serenella Bettin Polemiche dadel consigliere del Carroccio per la presenza di, sabato 14 settembre. Il concerto è previsto per le 16 al centro culturale San Gaetano Parla di vip, night, droga, sesso e dolore. Si presenta sempre a volto coperto, nei video, ai concerti, perfino su Instagram dove ha 183mila follower e dove tra i suoi motti figura: “Vivi ogni giorno come se fosse Capodanno a Courmayeur” ed è attesa sabato 14 settembre al Future Vintage Festival di, al Centro San Gaetano. Un importante palazzo storico del centro impiegato per mostre di vario genere, patrocinate dal Comune e altre istituzioni pubbliche. Patrocinate soprattutto dall’assessorato alla Cultura, mache su Instagram scrive cantante, performer e maestra di vita, parla di storie come “sono ubriaca come le merde, Eh, sto mangiando un panino nella piadineria”. Nei ...

