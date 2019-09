Musica : Palermo diventa palcoscenico per pianoforte - torna 'Piano City' (3) : (AdnKronos) - L’alba di sabato 28 si leverà sulle note del pianista sordo dalla nascita Davide Santacolomba, di origini palermitane, che suonerà alle 06.30 al porticciolo di Sant’Erasmo, mentre domenica, alle 06.30, nei giardini della Cattedrale di Palermo, sarà la volta di un programma tutto dedica

Musica : Palermo diventa palcoscenico per pianoforte - torna ‘Piano City’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Palermo diventa un grande palcoscenico per Musica da pianoforte. torna, da venerdì 27 a domenica 29 settembre, ‘Piano City Palermo’, il festival di pianoforte che con oltre 50 ore di Musica riempirà le strade, le piazze e i quartieri del capoluogo siciliano, proponendo percorsi urbani e itinerari tematici nei luoghi più suggestivi della città. Innovazione, sostenibilità e desiderio di ...

Musica : Palermo diventa palcoscenico per pianoforte - torna ‘Piano City’ (2) : (AdnKronos) – Sabato 28, alle 21.30, sempre allo Stand Florio, è il turno di Rami Khalife, giovane talento franco-libanese apprezzato a livello internazionale per la fusione tra Musica pianistica ed elettronica. Piano City Palermo chiuderà con ‘Butterfly Blues’, uno spettacolo inedito creato dal giornalista Gery Palazzotto apposta per l’occasione, con musiche di Marco Betta, Fabio Lannino e Diego Spitaleri eseguite ...

Musica : Palermo diventa palcoscenico per pianoforte - torna ‘Piano City’ (3) : (AdnKronos) – L’alba di sabato 28 si leverà sulle note del pianista sordo dalla nascita Davide Santacolomba, di origini palermitane, che suonerà alle 06.30 al porticciolo di Sant’Erasmo, mentre domenica, alle 06.30, nei giardini della Cattedrale di Palermo, sarà la volta di un programma tutto dedicato al Mediterraneo con Massimo Carrieri. Piano City Palermo è anche attenta alla situazione sociale della città, e uno dei ...

Musica : Il pianista Danilo rea chiude domani ‘Palermo Classica’ : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – Sarà il grande jazz a chiudere definitivamente alla Gam, PalermoClassica: domani alle 21 sarà la volta del grande pianista vicentino Danilo Rea pronto ad affrontare un programma di standard e nuove composizioni. Ma alla sua maniera, giocando con contaminazioni diverse, le stesse che lo hanno fatto amare da Ramin Bahrami che lo ha voluto al suo fianco per incidere ‘Bach in the air” per la ...

Musica : la regina del rock torna in Sicilia - Bertè in concerto a Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Al grido di 'Liberté', la regina del rock italiano Loredana Bertè arriva in Sicilia. L'appuntamento è il 14 settembre, al Teatro di Verdura di Palermo. Con 'Maledetto luna park', 'Il mare d’inverno', 'Babilonia', passando per 'Dedicato', 'Non ti dico no', 'In alto mare'

Casting per Conto alla Rovescia con Gerry Scotti e per un Musical a Palermo e Bagheria : Casting aperti per alcuni programmi tv di Dry Media, tra cui la trasmissione di Mediaset dal titolo Conto alla Rovescia, e per un musical dell'associazione Teatro e Vita. Dry Media Sono aperte le selezioni per alcuni programmi televisivi di Dry Media. Per Cuochi d'Italia, nella versione 'Campionato del mondo', si cercano cuochi che provengano da luoghi molto distanti e che lavorino in ristoranti con cucina tradizionale del proprio Paese di ...

Musica : a Palermo torna Piano City : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - torna 'Piano City Palermo', il festival di Pianoforte che trasforma il capoluogo siciliano in un grande palcoscenico. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, oltre 50 ore di Musica riempiranno le strade, le piazze e i quartieri della città proponendo percorsi urbani e i