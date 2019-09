MotoGp | Valentino Rossi rivela | “a Misano il mio primo giro in bici | ecco cosa mi sento

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di, promettendo di mettercela tutta per regalare ai propri tifosi una gara da ricordare Il lungo week-end diè già cominciato,non vede l’ora di scendere in pista davanti ai propri tifosi, pronti a riempire in ogni ordine di posto il circuito romagnolo. Ieri ilbagno di folla a Tavullia nel corso della passeggiata tra le strade della sua città in sella alla M1, numerosissimi i fan accorsi ad abbracciarlo, rendendo la giornata davvero indimenticabile. Venerdì si comincerà a fare sul serio con le prime sessioni di prove libere, il Dottore ha intenzione di partire con il piede giusto per ricambiare tutto l’affetto ricevuto: “guidare davanti ai miei fan qui è fantastico perché questo è davvero il mio Gran Premio di casa. La mia casa si trova a 10 chilometri dal circuito di ...

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 in sella alla sua M1 per le strade di Tavullia ?? E i tifosi lo accolgono così ?… - SkySportMotoGP : ?? Tavullia in festa ?? @ValeYellow46 sfila in sella tra i tifosi #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? Come arrivare in grande stile a Misano? ?? @ValeYellow46 ha qualche idea ? -