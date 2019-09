Montella | dal rischio retrocessione alla rinascita | “l’anno scorso tutti pensavano solo

Genoa-Fiorentina - Montella ammette : “Ribery fuori dai titolari - Dalbert può giocare tutta la partita” : L’allenatore viola ha presentato il match di domani contro il Genoa, soffermandosi sulla formazione Archiviata la sconfitta casalinga contro il Napoli, la Fiorentina si concentra adesso sulla sfida con il Genoa, primo match in trasferta di questa Serie A. AFP/LaPresse I viola affronteranno una squadra capace di pareggiare all’Olimpico contro la Roma, dunque una formazione temibile da non sottovalutare. Intervenuto in conferenza ...