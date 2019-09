Mondiali Basket 2019 – L’Australia non dà scampo alla Repubblica Ceca | in semifinale c’è

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) A senso unico l’ultimo quarto di finale deidi, l’Australia supera senza problemi la82-70, staccando il pass per laL’ultima squadra a qualificarsi per le semifinali deidiè l’Australia, che prosegue nel suo filotto di vittorie superando nettamente la. AFP/LaPresse Partita a senso unico quella disputata allo Shanghai Oriental Sports Center, rimasta in bilico solo nel primo quarto, prima che gli uomini di Lemanis prendessero il largo senza permettere agli avversari di tornare in partita. Finisce 82-70 per Baynes e compagni, che staccano così il pass per il turno successivo dove affronteranno la Spagna, vincente ieri sulla Polonia. Partita in equilibrio solo in avvio, le due squadre chiudono la prima frazione sul 17 pari, prima che l’Australia allunghi sul +3 ...

