Milano | uomo travestito da ' Joker' in metropolitana | paura tra i passeggeri

Follia in metro a Milano - uomo vestito da Joker terrorizza passeggeri impugnando una pistola : Lunedì sera un uomo vestito da Joker ha terrorizzato i passeggeri della linea verde del metro di Milano. L’uomo, 36enne di Jesolo, del quale non sono state fornite ancora le generalità, a un certo punto ha impugnato una pistola puntandola contro alcuni passeggeri. Il personale Atm, in accordo con le forze dell’ordine, ha deciso di interrompere il servizio della linea verde per diversi minuti. Subito dopo l’interruzione della linea, le ...

Milano - donna uccisa in casa : arrestato il marito | L'uomo aveva cercato di investire gli agenti della polizia : L'uomo, che non viveva con la vittima, quando è arrivato sotto casa a bordo di una Citroen C3, alla vista dei poliziotti ha cercato di investirli

F1 - Ferrari festeggia i 90 anni : festa a Milano il 4 settembre - parata di vetture storiche in Piazza Duomo : Il prossimo 4 settembre si festeggeranno i 90 anni della Scuderia Ferrari, un anniversario importante per la casa di Maranello che spegnerà le candeline organizzando una festa insieme all’Automobile Club d’Italia che invece celebrerà la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia. L’evento avrà luogo nel centro di Milano a pochi giorni dal tradizionale appuntamento di Monza, in Piazza Duomo sfileranno vetture di ogni ...

Milano - uomo impiccato al balcone : Due morti in circostanze ancora da chiarire in zona Baggio a Milano, in un appartamento in via Valle Anzasca 11. È successo questa mattina quando la polizia ha ricevuto la telefonata di un uomo che segnalava la presenza di un cadavere impiccato dal balcone del piano rialzato. Quando la polizia è arrivata, oltre a vedere il corpo dell'uomo che si era impiccato con un lenzuolo, ha trovato anche evidenti segni di lotta, con la casa messa ...

Milano - donna aggredita e ferita con un coccio di bottiglia : arrestato un uomo. FOTO : Milano, donna aggredita e ferita con un coccio di bottiglia: arrestato un uomo. FOTO È accaduto in largo la Foppa, vicino a Brera. La 64enne ha riportato varie ferite al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa: non è in pericolo di vita Parole chiave: ...

In Piazza Duomo a Milano arriva il robot bartender che ti prepara l'aperitivo : Gridare «Un altro giro di Spritz, per favore» non è esattamente la formula corretta per godersi un aperitivo sulla terrazza della Town House di Piazza Duomo, a Milano. Perché qui, in questo suggestivo spazio affacciato sul Duomo, al 2 di via Silvio Pellico, a prendere gli ordini e a preparare i cocktail è mister Makr Shakr, il primo robot bartender messo a punto dall'architetto torinese Carlo Ratti. Un aiutante ...

Milano - studentesse straniere aggredite da un uomo : “Sono salviniano - i negri devono bruciare vivi” : Due ragazze stavano raccogliendo fondi per una onlus che aiuta i bambini in Africa quando sono state aggredite da un uomo: “I negri devono bruciare vivi“. È successo a Milano, in via Vittor Pisani. Due studentesse, una italiana nata da genitori africani e una venezuelana, stavano partecipando come volontarie alla campagna della Fondazione Patrizio Paoletti. Un signore, che si è definito “milanese, leghista e salviniano“, ...

Milano - TROVATO UOMO MORTO NELLA PISCINA SANT'ABBONDIO/ Ipotesi goliardata tra amici : MILANO, ragazzo MORTO NELLA PISCINA SANT'ABBONDIO: polizia indaga. Probabile il malore dopo una goliardata tra amici: le ultime notizie.

