Milano | l’intervista all’uomo che raccoglie le storie d’amore dei passanti

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Si chiama Salvino Sagone ed è un poeta di mezza età che nel cuore diledei. Lo si trova lì, nei pressi del Museo delle Culture della città, seduto sulla sedia e con un cartello in mano che anticipa la sua particolare attività “Ascolto. Gratis”. E lo fa in silenzio, come lui stesso ci ha raccontato: preferisce ascoltare e lasciarsi riempire il cuore delledegli altri per ispirare la sua musica e la sua poesia. Anche se a volte, sulla base dell’esperienza si lascia andare a qualche consiglio. Quello a cui non rinuncia mai Salvino però sono le emozioni, si commuove e piange “fa sempre comodo avere un fazzoletto a portata di mano” ha ammesso. “Rigorosamente di stoffa. Tutti gli angeli hanno un fazzoletto di stoffa fresco di bucato pronto all’uso”. Ma com’è nata la bizzarra e toccante idea di invitare le persone ad aprire il ...

