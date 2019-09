Milano | gli auguri di Minniti a Lamorgese | “Il ministero è tornato in buone mani”

Morgan sfrattato come un senzatetto a Milano : «Vivo tra gli insetti di uno sgabuzzino» : Morgan parla dopo lo sfratto e durante un’intervista ai “Lunatici”, la trasmissione radiofonica di RaiRadio2 spiega la sua attuale situazione non celando il suo malessere. «Sto molto male, non sono più lo stesso. Uno non ci pensa, ma quello che mi è successo equivale a uno stupro. È identico», afferma ai microfoni ricordando quanto accaduto qualche mese fa. Il cantante spiega che le questioni legate alla casa gli hanno causato ...

Nuovo stadio Milano - il consigliere del M5S : “cittadini senza voce in capitolo” : ”Appena dopo aver chiesto trasparenza e celerità nel presentare il master plan proposto da Milan e Inter si scopre che già due dei quattro progetti presentati siano stati scartati. E il tutto senza che il Consiglio Comunale né tantomeno i comitati cittadini potessero dire la loro”. Sono le dichiarazioni di Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare Sport, sulla bocciatura di due ...

Green Day a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : I Green Day a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. Era attesa una grande notizia alle ore 18.00 di oggi e in modo puntuale è stata svelata: si tratta delle date del tour mondiale dei Green Day che farà tappa anche in Italia per un unico evento atteso a Milano. Vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, i Green Day annunciano ai fan Italiani che il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro ...

Michele Bravi raddoppia a Milano - biglietti in prevendita per la seconda data : Michele Bravi raddoppia a Milano! Dopo il sold out lampo della prima data, l'artista aggiunge una seconda data. I biglietti per il concerto in programma il 19 ottobre al Teatro San Babila sono esauriti ed è stata annunciata oggi la seconda data del 20 ottobre presso la stessa location. I biglietti per il concerto del 20 ottobre saranno disponibili in prevendita da martedì 11 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 online su TicketOne e via ...

Umbro - in mostra a Milano 95 maglie da calcio storiche : Umbro mostra Milano – Dal 12 al 14 settembre, il BASE Milano ospiterà una mostra per celebrare i 95 anni dalla fondazione di Umbro, primo marchio della storia del calcio. Nel 1924, i fratelli Humphreys crearono un brand che ha saputo imporsi nel tempo per stile, capacità di creare prodotti iconici e anche innovazione. Si […] L'articolo Umbro, in mostra a Milano 95 maglie da calcio storiche è stato realizzato da calcio e Finanza - ...

Morgan senzatetto a Milano dopo lo sfratto : "Vivo a Chinatowin in uno sgabuzzino tra gli insetti" : Morgan, durante la trasmissione I lunatici di Radio 2, parla della sua nuova vita da senzatetto. Mesi fa infatti è stato sfrattato, e ora non se la passa benissimo. "La mia casa era un’installazione. La mia casa è stata svenduta a 200mila euro quando ha come valore di mercato 700mila euro. È stata c

A ottobre a Milano gli Abarth Days 2019 : Inizia il conto alla rovescia per gli Abarth Days 2019, il più grande raduno europeo dello Scorpione che si svolgerà nel primo fine settimana di ottobre a Milano e offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di vivere due giorni in perfetto stile Abarth: divertimento, emozione, adrenalina e tanti appassionati dello Scorpione, oltre a poter celebrare […] L'articolo A ottobre a Milano gli Abarth Days 2019 sembra essere il primo su ...

Matteo Salvini - addio agli Interni? Festeggiamenti al campo rom di Milano : "Evviva - mi ubriaco" : Matteo Salvini non è più il ministro degli Interni dal 5 settembre. Come avranno preso la notizia i rom di Milano? Per scoprirlo, siamo andati nel campo rom situato a via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano. Tra rifiuti in decomposizione e fabbricati fatiscenti, ci siamo addentrati all’int

Milano - 35enne si toglie la vita nel Parco della Resistenza : Una terribile tragedia si è verificata a Milano, precisamente nel Parco della Resistenza, in zona Tibaldi, dove ieri pomeriggio un passante a passeggio con il suo cane ha trovato il corpo ormai esanime di un uomo. Lo stesso ha lanciato l'allarme, e immediatamente sul posto è giunta la Polizia insieme ai Vigili del Fuoco, i quali hanno recuperato il soggetto privo di vita. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, pare che la ...

Michele Bravi in concerto a Milano dopo il dramma dell’incidente : info e biglietti in prevendita : Michele Bravi in concerto a Milano dopo la tragedia che l'ha colpito nel mese di novembre del 2018. L'artista di Città di Castello torna quindi dal suo pubblico per un live che si preannuncia molto speciale, nella serata del 19 ottobre, al Teatro San Babila. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 11 di martedì 10 settembre, mentre i punti vendita autorizzati a partire dalle 11 ...

Pd-M5s - Sala : “Escludo allargamento maggioranza. A Milano intesa su battaglie comuni” : “Il centrodestra unito per le prossime amministrative a Milano per fronteggiarmi? Lo trovo giusto, questa città negli ultimi decenni è sempre stata a cavallo tra destra e sinistra. Lontano da me presupporre che il mio attuale consenso porterà a una facile rielezione facile, se decidessi di candidarmi”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa dedicata a ‘Milano Bike City’. “Dopo ...

Immigrazione - tutti i dati sugli stranieri a Milano e Roma : Immigrazione, tutti i dati sugli stranieri a Milano e Roma E’ nelle città che la maggior parte degli immigrati in Italia risiede. Lo sappiamo. Del resto è un po’ così ovunque nel mondo. Il fenomeno migratorio è soprattutto un fenomeno urbano. In Italia le due principali città metropolitane, le due più popolose, sono Milano e Roma. Quanti sono gli stranieri che lì vivono? Dove ce ne sono di più? Secondo il report del Portale ...

Il figlio di Belén frequenta la scuola americana a Milano - costa fino a 20 mila euro l’anno : Belén Rodriguez ha pubblicato una foto del piccolo Santiago di fronte all’American School of milan, una delle scuole americane presenti in Italia. Il prestigioso istituto scolastico privato frequentato dal figlio della showgirl e del marito Stefano De Martino prevede sostanziose rette annuali per i piccoli studenti: dai 10.200 euro della Early fino ai 19.500 della High.