Milano : Fitch conferma rating BBB - città 'frenata' da economia nazionale (2) : (AdnKronos) - Nel comunicato del Comune di Milano si evidenzia come "La quasi mancanza di imponibilità fiscale e la scarsa autonomia dallo Stato inchiodano a BBB con outlook negativo il giudizio su Milano . Pagella che è strettamente legata alle scarse performance italiane, nonostante la città cresca

Spread tocca 240 - Milano perde il 2 - 3% (ma sale Atlantia). Oggi giudizio di Fitch Iva - senza misure aumento da 51 miliardi : Bot annuali per 6,5 miliardi di euro con tassi in rialzo. Attesa per il verdetto dell’agenzia di rating americana Fitch sull’affidabilità dei titoli pubblici italiani.