Milan | senti il dg dell’Eintracht | “Rebic è forte | duttile e talentuoso | per Giampaolo

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Fredi Bobic, dg dell’Eintracht, ha speso delle belle parole per Ante Rebic: il dirigente del club tedesco ha descritto le qualità del nuovo acquisto rossonero, indicandolo come un giocatore del quale ‘difficilmente si può fare a meno’ La ciliegina sulla torta del calciomercato delè stata l’arrivo di Ante Rebic, un accordo stretto nelle ultime ore dell’ultimo giorno di mercato che ha portato il croato ao in cambio di Andrè Silva. In attesa di vederlo all’opera, si cerca di ipotizzare quale possa essere il suo ruolo in campo: nasce esterno di sinistra, ma la forza fisica, il passo veloce e una buona soluzione dalla distanza lo rendono anche utile più ‘dentro il campo’, magari nei due dietro la punta del 4-3-2-1 cheha utilizzato nell’ultima di campionato. Fredi Bobic, dg dell’Eintracht Franco, ...

