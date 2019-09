Migranti : pm Vella - 'modificare modalità contrasto contro trafficanti umani' : Palermo 11 set. (AdnKronos) - "La continua modifica dei modelli di business delle organizzazioni dei trafficanti di Migranti deve portare necessariamente a una conseguente modifica delle modalità di contrasto da parte delle Forze di polizia". E' il monito del Procuratore aggiunto di Agrigento Salvat

Migranti : pm Vella - ‘ci sono trafficanti che offrono viaggi in ‘business class’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Ci sono trafficanti di Migranti che offrono viaggi fatti con mezzi veloci, non facilmente individuabili dalle Forze dell’ordine, in genere organizzati da trafficanti tunisini o egiziani, non libici. Una sorta di ‘business class’ sono stati ribattezzati ‘sbarchi fantasma”, perché con questa modalità i Migranti entrano nel territorio dello Stato di destinazione senza ...

Migranti : pm Vella - ‘molti trafficanti usano le ‘navi madre’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Un altro metodo che i trafficanti stanno utilizzando, sempre di più, è quello della ‘mother boat”, cioè le navi madre”. Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella intervenendo all’Onu a Vienna a un incontro sul traffico di esseri umani. “Come esempio faccio riferimento a un caso di cui mi sono occupato conclusosi il 23 novembre 2018. In quel ...

Migranti : pm Vella - ‘modificare modalità contrasto contro trafficanti umani’ : Palermo 11 set. (AdnKronos) – “La continua modifica dei modelli di business delle organizzazioni dei trafficanti di Migranti deve portare necessariamente a una conseguente modifica delle modalità di contrasto da parte delle Forze di polizia”. E’ il monito del Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. “Con i ‘barconi” le Forze di Polizia potevano tentare di fare una attività di contrasto ...

Migranti : pm Vella - ‘poco utili i blocchi navali’ (2) : (AdnKronos) – “Oggi i numeri maggiori i trafficanti li fanno con i ‘rubber boat”, per i quali un’attività di contrasto in mare è poco efficace – spiega ancora il magistrato – Le organizzazioni dei trafficanti non hanno più in mare i loro uomini e la flotta di rubber boat è una flotta di imbarcazioni destinate a essere utilizzate per un solo viaggio, destinate ad essere costantemente sostituite a ...

Migranti : pm Vella - ‘poco utili i blocchi navali’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Oggi sempre di più un efficace contrasto alle organizzazioni di trafficanti di Migranti presuppone una lotta da svolgere sulla terra ferma non in mare, soprattutto nei Paesi di partenza con la necessaria collaborazione dei Paesi di destinazione. Sono poco utili e difficilmente attuabili i blocchi navali, cioè i tentativi di bloccare in mare l’arrivo delle imbarcazioni cariche di ...

Pm Salvatore Vella all’Onu per incontro su traffico Migranti : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Il Procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella oggi partecipa come primo relatore all’incontro sul “Smuggling – traffico di migranti” presso l’Onu che si terrà al Vic (Vienna International Center), portando dinanzi ai rappresentanti degli Stati delle Nazioni Unite l’esperienza della Procura della Repubblica di Agrigento sul contrasto ai ...

Migranti : minacce a Patronaggio e gip Vella - si riunisce Comitato per Ordine e sicurezza : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Una riunione straordinaria del Comitato per l’Ordine e sicurezza di Agrigento, presieduta dal Prefetto Dario Caputo, sarà convocata entro stasera, come apprende l’Adnkronos, per discutere delle nuove minacce arrivare al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e alla gip Alessandra Vella, il magistrato che aveva scarcerato la comandante della Sea watch Carola Rackete. L'articolo Migranti: ...