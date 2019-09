Migranti | nave Ocean Viking fa rotta verso Nord | chiesta evacuazione donne incinta

Migranti : nave Ocean Viking ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l'offerta

Migranti : nave Ocean Viking ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l’offerta e ha chiesto aiuto a Italia e Malta. In un primo momento erano state salvate 5o persone, poi, due giorni fa, altre 34 ...

Migranti - Zingaretti : «Nave Ocean Viking deve sbarcare : senza se e senza ma» : Nicola Zingaretti si pronuncia sul caso della Ocean Viking:«Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma», ha spiegato a DiMartedì su La7 sull'ultimo caso di Migranti...

Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Gli ultimi cinque naufraghi rimasti a bordo della nave Alan Kurdi della ong Sea eye hanno lasciato questa sera l'imbarcazione per raggiungere l'isola di Malta. La conferma arriva dalla stessa ong. "La sesta missione di Alan Kurd finisce oggi", scrive su Twitter.

Migranti : Italia dice no a ingresso nave Alan Kurdi con 5 naufraghi a bordo : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – L’Iralia dice no alla nave Alan Kurdi che a giorni si trova in acque internazionali con 5 giovani Migranti a bordo, dopo le evacuazioni mediche dei giorni scorsi. Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera Italiana, nella tarda serata di ieri, come spiega la ong Sea Eye, ha comunicato alla nave Alan Kurdi, ha negato il permesso di entrare, transitare e fermarsi in ...

Migranti - nave Ocean Viking salva 50 persone al largo della Libia. Commissione Ue coordina la ripartizione di quelle sulla Alan Kurdi : Primo giorno in mare a bordo di una nave delle ong per le 50 persone salvate dalla Ocean Viking domenica pomeriggio. Decimo per i 13 che si trovano sulla Alan Kurdi, l’imbarcazione della Sea.Eye, dal 31 agosto al largo di Malta. Mentre per la nave di Sos Méditerranée e Msf si attendono segnali dall’Unione europea e dalle autorità italiane per sapere in quale porto poter attraccare, per quella di Sea-Eye è arrivata la notizia che la ...

Palermo, 7 set. (AdnKronos) – "La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.

Il ricollocamento dei Migranti della nave Eleonore e l'offerta francese all’Iran : DALL'ITALIA “Programma chiuso. Ora tocca alla squadra” dice Di Maio. Il 79 per cento degli iscritti alla piattaforma Rousseau ha votato a favore della nascita di un nuovo esecutivo assieme al Pd, con Conte premier. Nicola Zingaretti, segretario dem, dice: “Con la chiusura del lavoro programmatico

Migranti : Ragusa - indagati comandante e capo missione nave Eleonore : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Il comandante e il capo missione della nave Eleonore dell'ong tedesca Mission Lifeline sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ieri la nave è entrata in acque territoriali nonostante il divieto di ingresso con 104 Migranti a bordo. L'indagine e'