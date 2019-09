Migranti | ecco l' ultimo trucco per farsi mantenere i figli dall' Italia

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza I minori kosovari e albanesi arrivano dai parenti in. Poi si fingono soli per avere vitto, alloggio e scuola gratis La legge parla, o parlerebbe, chiaro. Senza eccezioni: per migrante minore non accompagnato (Msna) si intende un minorenne senza cittadinanzana che si trova in"privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti". Tradotto: dovrebbe essere solo. Nessun contatto, nessun familiare. Alcune volte è così, come nel caso di chi sbarca a Lampedusa. Ma non sempre. Da qualche tempo, infatti, si sta sviluppando una rotta segreta che porta giovani albanesi e kosovari nel Belpaese. Arrivano legalmente, si fingono "non accompagnati" e vengono accolti (a nostre spese) nelle strutture per minori. "Conoscono questo sistema e lo sfruttano per garantirsi l’istruzione ‘a ...

giornalettismo : Non è ministra neanche da una settimana ed ecco arrivare la prima bufala su di lei. Luciana #Lamorgese non ha mai d… - NicolaPorro : L’inchiesta di #QuartaRepubblica sulle diagnosi false delle #Ong per far sbarcare i migranti a Lampedusa provoca un… - LegaSalvini : 'Ecco i migranti paralitici e infermi a bordo'. Salvini pubblica il video che imbarazza Casarini e le ong -