Migranti | donna incinta evacuata da nave Ocean Viking

Migranti : donna al nono mese di gravidanza evacuata dalla Ocean Viking : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono appena stati evacuati dalla nave Ocean Viking verso Malta dopo che la donna aveva sviluppato gravi complicanze. "Abbiamo chiesto ancora una volta un porto sicuro per sbarcare al più presto gli altri 82 naufraghi", scrive su

Migranti : donna al nono mese di gravidanza evacuata dalla Ocean Viking : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono appena stati evacuati dalla nave Ocean Viking verso Malta dopo che la donna aveva sviluppato gravi complicanze. “Abbiamo chiesto ancora una volta un porto sicuro per sbarcare al più presto gli altri 82 naufraghi”, scrive su Twitter Medici senza frontiere.L'articolo Migranti: donna al nono mese di gravidanza evacuata dalla Ocean Viking sembra ...

Migranti : tra gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - C'è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull'isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c'

Migranti : tra gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – C’è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull’isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c’è anche un ragazzino malato proveniente dalla Tunisia. L'articolo Migranti: tra gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche ...

Migranti - problemi di salute sulla Mare Jonio : evacuati una donna e 2 ragazzi : Tre dei 34 Migranti della Mare Jonio, ancora bloccata a Lampedusa dal divieto di sbarco, sono stati evacuati. Si tratta di una donna e due ragazzi. Aperto anche il fronte Alan Kurdi: anche Trenta e Toninelli hanno vietato l'ingresso, la nave va verso Malta.

Salento - soccorsa imbarcazione in avaria con a bordo 35 Migranti. Tra loro una donna incinta e 7 minori : L'arrivo a Santa Maria di Leuca dove la Croce rossa di Lecce ha provveduto all'accoglienza. Bloccati i due presunti scafisti

Una donna è morta nell’incendio di un capannone dove vivevano decine di Migranti in provincia di Matera : A Metaponto, in provincia di Matera, una donna è morta nell’incendio di un capannone in cui vivevano decine di migranti, occupati nelle attività agricole della zona. Il capannone fa parte dell’ex complesso industriale Felandina, dove gruppi di migranti vivono in

Matera - incendio in un capannone rifugio per decine di Migranti : morta una donna : Nell'area dell'ex complesso industriale “La Felandina” a Metaponto di Bernalda avevano trovato rifugio decine di migranti...

La nave "Gregoretti" con 135 Migranti a bordo è davanti al porto di Catania. Sbarca donna incinta : L'imbarcazione della Guardia Costiera italiana è alla fonda davanti al porto di Catania in attesa di indicazioni precise da parte del ministero dell'Interno. Del Rio: "Intollerabile, il ministro Salvini fa propaganda come sempre sulla pelle delle persone"