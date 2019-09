Michelle Hunziker | il gesto contro Marica Pellegrinelli fa discutere

Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker - “è la fine”. Il gesto dopo la rottura con Eros non passa inosservato : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ormai una coppia, una delle più chiacchierate di questa fine estate. Come un fulmine a ciel sereno, questa estate, era arrivato il comunicato ufficiale della separazione di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. I due sembravano una coppia affiatata, stavano insieme da tempo e tutti credevano che la loro storia non sarebbe mai finita. E invece mai dire mai. I due hanno annunciato la separazione e, poco ...

Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker : fine dell’idillio - il gesto : Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker: fine dell’idillio, il gesto reciproco Nelle ultime settimane Marica Pellegrinelli è stata chiacchieratissima per la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e per la neonata relazione con l’imprenditore Charley Vezza. I due non si sono mai mostrati assieme ufficialmente ma alcune paparazzate lasciano poco spazio ai dubbi. E Michelle Hunziker […] L'articolo Marica Pellegrinelli e Michelle ...

Michelle Hunziker - al Festival di Venezia per un motivo molto importante : Michelle Hunziker, ecco perché ha partecipato al Festival del Cinema Di Venezia No Michelle Hunziker non ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia solo per sfilare sul red carpet. Lei alla famosa Mostra cinematografica ci è andata per ben altro, per un motivo assai importante. Affiancata dall’avvocato Giulia Bongiorno, la showgirl svizzera è sbarcata […] L'articolo Michelle Hunziker, al Festival di Venezia per un motivo molto ...

Ufficiale la data d’inizio di Amici Celebrities con Maria De Filippi e Michelle Hunziker alla conduzione : La data d'inizio di Amici Celebrities è Ufficiale. Il 24 settembre torna Maria De Filippi con Michelle Hunziker per un'edizione del tutto speciale del talent più longevo della televisione italiana, che riprenderà nella sua versione principale nel mese di novembre. Già annunciati alcuni dei concorrenti, con i nomi di Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto, ai quali vanno ad aggiungersi quelli di Filippo Bisciglia, ...

Amici Celebrities - Michelle Hunziker e il cast stellare : Sembra quasi tutto pronto per martedì 24 settembre, quando andrà in onda su Canale 5 la prima attesissima puntata di Amici Celebrities. E ad aprire le danze sono i colpi di scena: a condurre la prima puntata sarà Maria De Filippi e non Michelle Hunziker come anticipato, in quanto impegnata ancora con Striscia la Notizia. Una volta terminati gli impegni con il tg satirico, tutto rientrerà nei piani ufficiali di casa Mediaset. Nel mentre si parla ...

Michelle Hunziker posta una foto di babyAurora ed è polemica : La conduttrice di All together now ha diviso l'opinione del popolo del web, condividendo uno scatto datato. C'è chi ritiene che la Hunziker dia visibilità solo ad Aurora, a discapito delle altre figlie.\\ La conduttrice di All together now, Michelle Hunziker, è tornata al centro del gossip, per via del suo nuovo ingaggio, nel ruolo di presentatrice al timone della prima edizione di Amici Celebrities, e non solo. L'ex moglie di Eros ...

Filming Italy Best Movie Award 2019 i premiati a Venezia 76 (VIDEO) Marco Bellocchio - Alessandro Gassmann - Elena Sofia Ricci - Michelle Hunziker Salvatore Esposito… : Servizio a cura di Alberto Fuschi Dalla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Nel filmato esclusivo alcuni dei premiati del Filming Italy Best Movie Award 2019 premio collaterale di Venezia ...

Venezia 76 red carpet italiano per Joker - ecco Michelle Hunziker : Venezia 76 red carpet per Joker, arriva Michelle Hunziker Il red carpet più atteso dell’ultimo giorno di agosto non poteva che non essere quello per Joker che questa mattina si è presentato ...

Michelle Hunziker - il bacio ad Aurora bambina. Un dettaglio fa infuriare i follower : «Dove sono?» : Michelle Hunziker, foto con il bacio ad Aurora bambina. Ma un dettaglio fa infuriare i follower: «Dove sono?». La conduttrice svizzera ha postato una gallery di scatti di...

Michelle Hunziker - foto con il bacio ad Aurora bambina. Un dettaglio fa infuriare i follower : «Dove sono?» : Michelle Hunziker, foto con il bacio ad Aurora bambina. Ma un dettaglio fa infuriare i follower: «Dove sono?». La conduttrice svizzera ha postato una gallery di scatti di qualche anno fa, che la ritraggono insieme alla prima figlia Aurora, nata dall’amore con Eros Ramazzotti. Fil rouge della gallery, i tanti baci che si sono scambiate mamma e figlia. Michelle Hunziker cinguetta: «Se sfoglio gli album, mi rendo conto della la quantità di ...

Michelle Hunziker - foto con il bacio ad Aurora bambina. Un dettaglio fa infuriare i follower : «Dove sono?» : Michelle Hunziker, foto con il bacio ad Aurora bambina. Ma un dettaglio fa infuriare i follower: «Dove sono?». La conduttrice svizzera ha postato una gallery di scatti di...

Striscia la notizia - diktat di Antonio Ricci su Michelle Hunziker : "Non può accadere contemporaneamente" : Sarà Maria De Filippi a condurre la prima puntata di Amici Celebrities, lo spinoff del talent show di Canale 5 con la versione vip del celebre talent. Nel comunicato stampa diffuso nella mattinata di martedì 3 settembre da Mediaset, si legge che la De Filippi presenterà il programma "nel periodo ini

Amici Celebrities : alla conduzione 'staffetta' tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker : La notizia circolava in rete già da un po', ma è stata ufficializzata soltanto stamattina: a presentare Amici Celebrities saranno Maria De Filippi e Michelle Hunziker. L'impegno della svizzera con Striscia la Notizia, le impedisce di poter essere al timone del talent-show sin dall'inizio: a sostituirla, sarà la storica padrona di casa. Ancora nessuna novità, invece, sui personaggi famosi che parteciperanno a questa versione inedita del format di ...

Amici Celebrities : confermata la staffetta Maria De Filippi-Michelle Hunziker : Amici Celebrities: perché Maria De Filippi conduce solo le prime puntate Mediaset ha confermato l’indiscrezione degli scorsi giorni: Maria De Filippi condurrà le prime puntate di Amici Celebrities. La puntata d’esordio della versione Vip del noto talent show sarà dunque guidata dall’ideatrice e produttrice del format. La vera presentatrice della trasmissione è però Michelle Hunziker, […] L'articolo Amici Celebrities: ...