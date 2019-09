Messina : assolto De Luca - Taormina ‘oggi 11 settembre malagiustizia e malapolitica’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Possiamo dire che oggi la malagiustizia e la malapolitica, che mai come in questo caso sono andate a braccetto, sono state debellate. Potremmo dire che oggi è l’11 settembre della malagiustizia e della malapolitica”. Così l’avvocato Carlo Taormina, legale del sindaco di Messina Cateno De Luca, commenta all’Adnkronos la sentenza di assoluzione della Corte di Appello ...

Messina : assolto De Luca - Taormina ‘oggi 11 settembre malagiustizia e malapolitica’ (2) : (AdnKronos) – “De Luca è una persona assolutamente onesta, che ha sempre fatto politica in mezzo alla gente e che è amato dai messinesi ma anche da tutti i siciliani – evidenza il suo difensore – Queste battute d’arresto lo hanno provato, non dimentichiamoci del provvedimento di arresti domiciliari arrivato qualche giorno dopo la sua elezione al parlamento regionale, ma non sono riuscite a danneggiarlo. ...

