Medicina | il fegato grasso ha origine nell’intestino | lo studio a guida italiana

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Scoperto il meccanismo didel. Unodimostra per la prima volta che un’alterazione della barriera epiteliale e vascolare dell’intestino, causata da una dieta ricca di grassi, è alla base dello sviluppo della steatoepatite non alcolica (Nash). I risultati della ricerca, sostenuta dalla Comunità europea, diretta e coordinata da Humanitas, sono stati pubblicati sul ‘Journal of Hepatology’. Il nostro intestino è protetto da due importanti barriere, una epiteliale esterna e una vascolare (Gut Vascular Barrier, GVB), in grado di impedire ai batteri di passare nel circolo sanguigno. Secondo la ricerca, un’alimentazione ricca di grassi altera la composizione del microbiota intestinale che, a sua volta, modifica la barriera vascolare con un impatto sule sullo sviluppo della steatosi non alcolica. Il...

SecolodItalia1 : Medicina, il fegato grasso ha origine nell’intestino. Uno studio a guida italiana - MASSIMOFERRO19 : RT @SkyTG24: Fegato grasso e intestino: un legame alla base della malattia epatica - SkyTG24 : Fegato grasso e intestino: un legame alla base della malattia epatica -