McDonald’s vuole l’Intelligenza Artificiale ai McDrive | per ordinare si parlerà con un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La catena di fast food McDonald’s potrebbe in futuro automatizzare il suo servizio, con l’aiuto dell’Intelligenza. Il servizioè quello di cui si fa uso quando si ordina ciò che si desidera senza scendere dall’automobile, e lo si consuma altrove. Un giorno, al posto dell’addetto in carne e ossa dietro alla finestra, potrebbe esserci un robot con cui chattare. La prospettiva è stata ventilata da Mc Donald’s stessa, in occasione dell’acquisizione di Apprente, azienda della Silicon Valley fondata nel 2017 e titolare di una piattaforma di conversazione vocale per prendere ordinazioni. Secondo McDonald’s, la tecnologia di Apprente, che è già in fase di test in alcuni ristoranti, aprirà la strada a “ordinazioni più veloci, semplici e precise durante il Drive Thru così di chiama...

