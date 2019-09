Mattarella | in Italia si legge troppo poco | dobbiamo migliorare

Libri - Mattarella ai 150 anni dell’Associazione Italiana Editori : “Sono propulsori di crescita. Istruzione è interesse primario dello Stato” : “L’Istruzione dei ragazzi è l’interesse primario della Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni per i 150 anni dell’Associazione Italiana Editori. “I Libri sono stati e sono propulsori della crescita del nostro Paese”, ha aggiunto il Capo dello Stato sottolineando che “si legge ancora troppo poco in Italia, dobbiamo migliorare” perché ...

Mike Bongiorno moriva 10 anni fa - il Presidente Mattarella : "Pioniere e icona della TV italiana" : Mike Bongiorno: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il conduttore in occasione del 10° anniversario della morte L'8 settembre di dieci anni fa all'età di 85 anni si spegneva, a causa di un infarto, Mike Bongiorno. Con lui se ne andato un grandissimo pezzo della tv italiana, ma soprattutto una lunghissima ed esemplare pagina

Mike Bongiorno - 10 anni fa la morte. Mattarella : "Pioniere della tv - capace di parlare agli italiani" : Il Presidente della Repubblica diffonde una nota in ricordo del conduttore televisivo: "La sua 'allegria' resterà nella...

Governo - Mattarella : «La Ue cambi le regole - per l'Italia ruolo di primo piano» : La minaccia sovranista resta ed è forte. L'Europa non può continuare come prima solo per aver evitato la debacle alle elezioni di maggio e festeggiato l'uscita dei sovranisti...

Italia-Germania : visita Stato Steinmeier il 19 a Roma - vedrà Mattarella e Conte : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, sarà in Italia il 19 e 20 settembre prossimi per una visita di Stato. Il Capo dello Stato tedesco verrà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e incontrerà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una missione che arriva in un momento cruciale per le vicende italiane ed internazionali, con il ...

Mattarella : "Italia abbia ruolo di primo piano nell'Ue" : Cernobbio (Como), 7 set.(AdnKronos) - "Coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del Patto di Stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca". Lo ha detto il presi

Mattarella - il messaggio a Cernobbio : "Serve un riesame del patto di stabilità. Italia deve avere un ruolo di primo piano nell'Ue" : Un "riesame del patto di stabilità" e una "fiscalità europea" che "elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti il tema delle grandi imprese multinazionali". Sono i temi del messaggio inviato al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tramite un testo letto dall'ex premier Enrico Letta. Il Capo dello Stato ha sottolineato anche il "ruolo di primo

Mattarella : l’Italia abbia un ruolo di primo piano nell’Ue - necessario rivedere patto di stabilità : Per il presidente della Repubblica «vanno fatti passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti invece il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali, per un sistema più equo e corretto»

Eccidio di Vinca - Mattarella : “Tedeschi e italiani scatenarono la follia e ora chiedono perdono” : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, col suo omologo tedesco Steinmeier, ha partecipato alla cerimonia di ricordo per le vittime dell'Eccidio nazifascista di Vinca del 1944 quando nel comune di Fivizzano, nell'Appennino tosco emiliano furono trucidate 174 vittime civili. "La cerimonia sia un ricordo, un appello al pentimento e alla riconciliazione" ha scandito Mattarella.Continua a leggere

Matteo Salvini da Sergio Mattarella : l'ultima chiamata a Luigi Di Maio. Appello per salvare l'Italia dal Pd : "l'Italia non può perdere tempo, non può avere un governo che litiga e i troppi no hanno portato a questo". Matteo Salvini dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa ribadisce che "qualcuno vuole cancellare la Lega e il decreto sicure

Macron sulla crisi italiana : "Sono vicino a Mattarella" : Il Presidente della Francia Emmanuel Macron ieri ha tenuto la tradizionale conferenza stampa all'Eliseo che segna la fine dell'estate e la ripresa delle attività di governo. Inevitabili le domande sulla crisi italiana, alle quali il Capo dello Stato francese non si è sottratto, cercando di essere sostanzialmente diplomatico, ma non risparmiando qualche frecciatina, rivolta anche ai suoi stessi avversari politici in patria.Macron ha prima di ...

Silvio Berlusconi da Mattarella - consultazione record : Forza Italia non conta ma il Cav sta dentro un'ora : Quasi un'ora di consultazione al Quirinale. Un piccolo record. Silvio Berlusconi è salito al Colle per esporre al presidente Sergio Mattarella la posizione di Forza Italia. Insieme alla delegazione azzurra composta dal vicepresidente Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Geli

La corsa di Mattarella per dare un governo all'Italia : Un Presidente 'notaio', che lancia un richiamo alla responsabilità e chiede tempi brevi per scelte di alto profilo. Durante le consultazioni avviate al Quirinale, Sergio Mattarella ha registrato l'orientamento dei diversi gruppi, senza schierarsi in questa crisi tra chi vuole un nuovo governo e chi invece vuole le elezioni. Il suo compito, ha spiegato ai Presidenti delle Camere e ai Gruppi che ha incontrato, è quello di ...