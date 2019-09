Matrimonio a Prima Vista Italia | seconda puntata | coppie in stallo

Fonte : blogo

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Selezione, preparativi, cerimonia, festa: le tappe più facili sono state portate a termine nellae ora si inizia a fare sul serio: nelle due puntate in onda oggi, mercoledì 11 settembre 2019, ledi4 si ritrovano nell'intimità dellanotte, del viaggio di nozze e dell'inizio della convivenza. E la narrazione procede per alti e bassi, cercando momenti di serenità nelleche da subito hanno mostrato difficoltà - per ritrosia o per aspettative tradite delle signore - e tensioni in quelle in cui veleggiano serene dal primo minuto. La struttura sinuisodale va rispettata.inpubblicato su TVBlog.it 11 settembre 2019 21:00.

