Mathieu Van der Poel | spettacolare vittoria nella quarta tappa del Tour of Britain

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Olanda. Mathieu Van der Poel a caccia di una medaglia : Mathieu van der Poel guiderà l’Olanda ai Mondiali 2019 di Ciclismo, che andranno in scena nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. La federazione olandese ha annunciato i convocati per le gare Elite maschili e tra di essi non poteva mancare il 24enne nativo di Kapellen, che dopo aver conquistato le medaglie iridate nel ciclocross e nella mountain bike, è pronto a salire sul podio anche su strada. Il corridore della Corendon-Circus ...

Ciclismo - Mathieu Van der Poel : ‘Mondiali su misura per me’ : Nella stagione che ha lanciato sui palcoscenici più importanti del grande Ciclismo tanti giovani fenomeni, da Remco EvenePoel a Egan Bernal passando per Mathieu Van der Poel, potrebbe arrivare anche una maglia iridata a sancire un netto cambio generazionale. Ai Mondiali di Ciclismo in programma il 29 settembre in Yorkshire si presenterà infatti anche Van der Poel, e lo farà con intenzioni più che bellicose. Il fuoriclasse olandese, vincitore ...

Ciclismo - Mathieu Van der Poel : ‘La maggior parte dei velocisti aspetta troppo’ : Il fenomeno Mathieu Van der Poel ha ricominciato la sua stagione nel Ciclismo su strada proprio come l’aveva interrotta quattro mesi fa all’Amstel Gold Race, con una vittoria. Il campione olandese aveva fatto la sua ultima apparizione proprio nella classica di casa mandando in delirio i suoi tifosi con un successo spettacolare ed emozionante. Dopo quella entusiasmante gara Van der Poel ha lasciato da parte la bici da strada per prendere la ...

Ciclismo - Mathieu Van der Poel torna a correre su strada e mette nel mirino i Mondiali : Dopo aver dato spettacolo nella Coppa del Mondo di mountain bike, conquistando tre vittorie, tra cui l’ultima a Lenzerheide in cui ha battuto il padrone di casa Nino Schurter, Mathieu van der Poel torna a correre su strada. Il fuoriclasse olandese domani sarà al via dell’Arctic Race of Norway, breve corse a tappe in cui avrà l’occasione di lasciare nuovamente il segno, visto che ha già vinto due tappe nella scorsa edizione. L’ultima corsa su ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : Mathieu Van der Poel sempre più padrone. Pauline Ferrand Prevot vince - Jolanda Neff si prende la leadership : Oramai è andata in archivio anche la quinta prova di Coppa del Mondo di MTB, la tappa italiana che questo weekend ha illuminato la Val di Sole e in particolar modo lo spettacolare percorso di Commezzadura, in provincia di Trento. Dopo lo short track vissuto sotto la pioggia, finalmente il Sole ha reso ancor più viva questa prova intercontinentale conquistata dal fenomeno Mathieu Van der Poel e dalla rinata Pauline Ferrand Prevot. Oramai non ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : trionfo di Mathieu Van der Poel - ottimo quinto posto per Luca Braidot : Altro show di Mathieu van der Poel, che trionfa nella gara di cross country della Coppa del Mondo di Mountain bike in Val di Sole. Il fuoriclasse olandese, dopo aver conquistato l’oro agli Europei, sale ora sul gradino più alto del podio anche a Commezzadura (Trento), centrando il secondo successo stagionale nel massimo circuito internazionale. L’olandese vince in solitaria con 18” di vantaggio sullo svizzero Mathias Flückiger e 53” sul campione ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : Mathieu Van der Poel e Jolanda Neff regalano spettacolo nello short track : Si è aperta ufficialmente la tappa italiana di Coppa del Mondo UCI MTB in Val di Sole. La rassegna intercontinentale trentina, in programma da oggi a domenica 4 agosto, è stata inaugurata, come di consueto, dalla doppia prova sia maschile che femminile del Cross-country short track che ha regalato la prima giornata di grande spettacolo nello scenario senza paragoni di Commezzadura sull’impegnativo percorso XC che ha messo alla prova i ...

Mountain bike - Europei 2019 : dominio di Mathieu Van der Poel nella prova Elite - Daniele e Luca Braidot nella top10 : Si concludono senza soddisfazioni per la spedizione italiana gli Europei di Mountain bike 2019 andati in scena questa settimana a Brno, in Repubblica Ceca. nella prova Elite maschile, ultimo appuntamento della rassegna continentale, il pubblico di casa ha assistito ad un vero e proprio assolo di Mathieu Van der Poel, principale favorito della vigilia e autentico dominatore della gara. Dopo il titolo mondiale conquistato nel ciclocross e la ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Daniele e Luca Braidot chiudono in sesta e settima posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata con OA Sport! 16.33 Kerschbaumer 16° e Bertolini 18°, la punta di diamante della squadra azzurra ha rimontato nel finale anche se la prova resta decisamente deludente rispetto alle aspettative della vigilia. Da capire se il vicecampione iridato non sia stato rallentato da qualche problema ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Luca e Daniele Braidot per un piazzamento nella top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 Esce dal bosco ed entra sul rettilineo d’arrivo un sorridente Mathieu Van der Poel, autentico dominatore della gara! 16.27 Sembra aver rinunciato alle speranze di rimonta l’olandese Vader, in arrivo quindi l’argento per lo svizzero Vogel. 16.26 Van der Poel comincia il tratto finale e più impegnativo del percorso, medaglia d’oro già al collo per il fuoriclasse ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Luca e Daniele Braidot nella top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Soltanto 13” il ritardo dal terzo posto di Luca Braidot nel corso del settimo e penultimo giro. 16.09 Giro di grande difficoltà per l’italiano che deve assolutamente stringere i denti e superare questa piccola crisi per provare a regalare una medaglia alla spedizione azzurra, ormai nelle retrovie Kerschbaumer… 16.08 GIRO 6/8 1. Mathieu Van der Poel (NED) 1.05.42 2. ...