Massimo Boldi | ecco le foto della compagna Irene che ha 34 anni in meno di lui

Massimo Boldi ha ritrovato l’amore : Massimo Boldi è di nuovo innamorato è stato lo stesso interessato ad annunciarlo ospite di Caterina Balivo nella trasmissione “Vieni da me”. Il comico è rimasto vedovo nel 2004 per la morte della moglie Marisa, con cui è stato sposato 31 anni. Adesso ha ritrovato la felicità accanto alla 40enne Irene Federica Fornaciari. “Mi piace soprattutto come mi vuole bene” ha detto l’attore parlando della sua nuova compagna. I ...

Massimo Boldi ritrova l’amore : lei sarebbe Irene Federica Fornaciari - di 34 anni più giovane : A Vieni da me, l'attore ha ammesso di essersi fidanzato con una donna: "Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene". Si tratterebbe di Irene Federica Fornarciari, toscana di 40 anni, con cui Boldi appare spesso su Facebook. Per lui è una nuova relazione dopo la morte della moglie Marisa e la storia con Loredana De Nardis.Continua a leggere

Vieni da Me - Massimo Boldi incerottato e col cappello in studio : svela alla Balivo il suo grosso guaio : Riparte Vieni da me, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1, e tra i primi ospiti in studio ecco Massimo Boldi. Si presenta in trasmissione con un cappello in testa, non per maleducazione ma perché l'attore, 74 anni, ha preso una brutta insolazione che lo ha costretto a coprirsi con un vis

Vieni da me - Massimo Boldi piange : “Alla mia età non è facile” : Vieni da me, Massimo Boldi si commuove: “Alla mia età non è facile” Ospite della prima puntata di Vieni da me è stato oggi Massimo Boldi, che è stato protagonista dell’ormai famosissima Cassettiera. Attraverso ricordi e filmati, Caterina Balivo ha intervistato uno degli attori più amati d’Italia e lo ha fatto anche piangere in più di un’occasione. Boldi, infatti, ha rivelato al pubblico del contenitore pomeridiano ...

Eros Ramazzotti - Marica Pellegrinelli e Massimo Boldi : "Incrocio di cuori" - la clamorosa intima amicizia : Prima della conferma arrivata dagli scatti rubati da Chi, a dare conferma della relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, era stato l'amico di famiglia del giovane rampollo Massimo Boldi. Tuttavia si apprende ora da Novella 2000, che Cipollino trascorre davvero molto tempo con la mamma del

Marica Pellegrinelli frequenta Charley Vezza Massimo Boldi conferma la notizia : La modella Marica Pellegrinelli in questo periodo sta frequentando Charley Vezza, con la quale trascorre notti folli a Ibiza e lunghe e calde giornate in spiaggia. E’ stato Massimo Boldi a dire per primo la notizia in un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiù” ha raccontato che Vezza e la Pellegrinelli si stanno frequentando, ma hanno scelto di mantenere un basso profilo, almeno per il momento. La fonte di Boldi sarebbe, a ...

