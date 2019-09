Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker | “è la fine” Il gesto dopo la rottura con Eros

Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker : fine dell’idillio - il gesto : Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker: fine dell’idillio, il gesto reciproco Nelle ultime settimane Marica Pellegrinelli è stata chiacchieratissima per la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e per la neonata relazione con l’imprenditore Charley Vezza. I due non si sono mai mostrati assieme ufficialmente ma alcune paparazzate lasciano poco spazio ai dubbi. E Michelle Hunziker […] L'articolo Marica Pellegrinelli e Michelle ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme dopo la separazione - portano a scuola la figlia : Sorridenti e sereni: ecco come appaiono Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, paparazzati di nuovo insieme dal settimanale Chi. Nonostante la separazione e la nuova relazione di lei con Charley Vezza, hanno accompagnato la figlia Raffaela Maria il primo giorno di scuola. Con loro anche l'altro bimbo, Gabrio Tullio.Continua a leggere

“Sono loro!”. E i paparazzi impazziscono : la prima foto di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo la separazione : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Non è più un segreto per nessuno: sui giornali sono comparsi scatti di lei con un altro, l’imprenditore Charley Vezza. Le foto del bacio tra il giovane e Marica Pellegrinelli pubblicate dal settimanale Chi hanno rimesso l’ex moglie di Eros Ramazzotti, e di conseguenza anche il cantante, al centro del gossip. La loro separazione ha destato molto scalpore il mese scorso, quando ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme per la bimba : Si sono lasciati appena pochi mesi fa e lei ha già una relazione avviata con un altro uomo, eppure Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non fanno mancare a Raffaela Maria il supporto congiunto nel primo giorno di scuola. Il settimanale Chi ha immortalato l'ex coppia che, con grande armonia, ha accompagnato la bambina dal ritorno dalle vacanze, regalando loro quel senso di continuità e di serenità fondamentale per la crescita. I motivi per i ...

Eros Ramazzotti : nuovo avvistamento con Marica Pellegrinelli (FOTO) : Eros Ramazzotti avvistato nuovamente con la ex moglie Marica Pellegrinelli Il divorzio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ha sconvolto davvero tutti. I due infatti sono sempre apparsi come una coppia felice ed affiatata e nessuno si sarebbe mai immaginato una cosa simile. Eppure, purtroppo è successo. La cosa positiva, che fa intendere quanto Marica […] L'articolo Eros Ramazzotti: nuovo avvistamento con Marica Pellegrinelli (FOTO) ...

Marica Pellegrinelli svela come i figli stanno affrontando l’addio a Eros : Marica Pellegrinelli parla per la prima volta della separazione da Eros Ramazzotti e dei figli nati dalle nozze con il cantante, La top model e l’artista romano si sono separati dopo dieci anni d’amore e la nascita di due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. L’annuncio dell’addio è arrivato poco prima dell’estate come un fulmine a ciel sereno che ha turbato moltissimo i fan di Eros. In tanti si sono preoccupati ...

“Quindi è vero”. Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - la voce che circola è clamorosa : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono ormai una coppia. La ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore piemontese sono usciti allo scoperto. La foto del bacio tra i due ha ormai fatto mettere l’anima in pace a chi sperava che Eros e Marica sarebbero potuti tornare insieme. No, ormai Marica ha una nuova storia anche se è ha un rapporto sereno con Eros. I due hanno deciso di continuare a vedersi di tanto in tanto per il bene dei figli e per ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza : nell'aria la convivenza - fiori d'arancio e un figlio : Marica Pellegrinelli ha trovato subito un nuovo amore dopo la separazione dal marito Eros Ramazzotti. Si vocifera che i due piccioncini abbiano già in cantiere dei progetti piuttosto importanti. Che facessero sul serio era evidente già dai primissimi tempi, quando Marica Pellegrinelli, fresca di separazione, ha cercato di tenere nascosto il suo nuovo amore e difenderlo dalle malelingue, almeno fino alla vacanza ad Ibiza, durante il quale i ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza : la convivenza e il progetto di un figlio : Nessuna avventura estiva ma bensì una relazione che, nonostante abbia scatenato diverse polemiche, li vedrebbe più uniti che mai, giorno dopo giorno. Stiamo parlando dell'amore nato da qualche tempo a questa parte tra la ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, e il suo nuovo fidanzato, l'imprenditore Charley Vezza.Al contrario di quanto in molti pensavano, i due starebbero facendo sul serio e, come rivelato da Alberto Dandolo sul ...

Marica Pellegrinelli fa sul serio : convivenza e un altro figlio con Charley : Ex moglie Eros Ramazzotti: Marica Pellegrinelli fa sul serio col nuovo fidanzato Charley Vezza In barba a critiche e malelingue si fa sempre più seria la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli, ex seconda moglie di Eros Ramazzotti, e il nuovo fidanzato Charley Vezza. Dopo la vacanza a Ibiza, durante la quale sono usciti allo scoperto […] L'articolo Marica Pellegrinelli fa sul serio: convivenza e un altro figlio con Charley proviene ...

Eros Ramazzotti - Marica Pellegrinelli e Massimo Boldi : "Incrocio di cuori" - la clamorosa intima amicizia : Prima della conferma arrivata dagli scatti rubati da Chi, a dare conferma della relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, era stato l'amico di famiglia del giovane rampollo Massimo Boldi. Tuttavia si apprende ora da Novella 2000, che Cipollino trascorre davvero molto tempo con la mamma del

Eros Ramazzotti senza Marica Pellegrinelli. La nuova vita del cantante stupisce : La vita di Eros Ramazzotti è cambiata da un momento all’altro. Il cantante, di punto in bianco, si è ritrovato da solo mentre la ex moglie Marica Pellegrinelli ha ritrovato il sorriso grazie al rampollo Charley Vezza. Quella di Eros e Marica sembrava la storia d’amore perfetta: è stato grazie alla modella che il cantante è tornato a sorridere dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker. Marica ed Eros hanno anche avuto due bambini: ...

Marica Pellegrinelli : come gestisce i figli dopo la rottura con Eros : Marica Pellegrinelli, confidenze: come gestisce i figli dopo la separazione da Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli in confidenza con i fan. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, che ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’imprenditore Charley Vezza, ha chiarito in che modo gestisce i figli. Niente tata al momento, ha specificato la modella rispondendo a un follower […] L'articolo Marica Pellegrinelli: come gestisce i figli ...

Marica Pellegrinelli baci in pubblico con Charley Vezza : Marica Pellegrinelli baci affettuosamente a Ibiza il suo nuovo amore. Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva, le prime immagini della vacanza d’amore che Marica Pellegrinelli ha trascorso a Ibiza con l’imprenditore Charley Vezza. A due mesi dal comunicato ufficiale nel quale la modella ed Eros Ramazzotti hanno ufficializzato la loro separazione, Marica ha deciso di vivere alla luce del sole la relazione con il giovane ...