Maltempo | si scia in Valtellina | allestita pista da fondo

Maltempo Lombardia : 3 - 5 milioni per i danni a Brescia - Lecco e Sondrio : È di circa 3,5 milioni di euro lo stanziamento del dipartimento di Protezione civile per fare fronte ai primi interventi urgenti a seguito delle forti piogge che hanno colpito, l’11 e il 12 giugno scorsi i territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio. Di questi oltre 2,5 milioni per il ripristino dei servizi pubblici essenziali, delle infrastrutture e delle reti strategiche, oltre alle misure per garantire continuità amministrativa ...

Maltempo : Regione Lombardia autorizza interventi urgenti in province Lecco e Brescia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia ha autorizzato i Comuni in provincia di Brescia e di Lecco colpiti dall'ultima ondata di Maltempo a utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico per svolgere i lavori più urgenti. In provincia di Lecco sono stati autorizzati 12

Danni del Maltempo : disastro nel bresciano - 16 ettari di kiwi devastati : Arrivano notizie drammatiche dalla Lombardia e precisamente dal bresciano, duramente colpito dal maltempo ad inizio settimana. Un potente temporale sviluppatosi il pomeriggio del 12 agosto ha...

Maltempo Brescia : danni in città e provincia - decine di sfollati : L’ondata di Maltempo che ha colpito la provincia di Brescia ha devastato Castel Mella, Flero, Capriano, Mairano e Torbole Casaglia. I Vigili del fuoco stanno lavorando per quantificare i danni e mettere in sicurezza gli edifici. decine gli sfollati in provincia che attendono di potere rientrare nelle proprie case. Le forti raffiche di vento che ieri hanno colpito il Bresciano hanno provocato danni anche al PalaLeonessa dove gioca la ...

Maltempo Brescia : il vento danneggia il Palaleonessa : Le forti raffiche di vento che ieri hanno colpito Brescia e la provincia hanno provocato danni anche al Palaleonessa dove gioca la Germani basket in serie A. La copertura del tetto del palazzetto dello sport è danneggiata: le raffiche a oltre 100 km/h hanno sollevato le lastre che ricoprono la struttura. Il Comune ha pianificato un intervento di manutenzione straordinaria. L'articolo Maltempo Brescia: il vento danneggia il Palaleonessa sembra ...

Maltempo Nord Italia - pioggia e evacuazioni : nubifragio nel Bresciano - donna dispersa in un torrente - frana in Valchiavenna [FOTO LIVE] : Ancora Maltempo in Nord Italia, mentre il Centro Sud boccheggia dal caldo con temperature superiori ai +40°C. Diverse le zone colpite: un nubifragio si è abbattuto nel Bresciano. Nel cielo sopra città e provincia si è formata una nuova ‘supercella’ che ha scaricato a terra grandine e pioggia. Forti raffiche di vento anche superiori ai 100 Km/h. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco con gravi danni alle abitazioni e ai tetti ...

Maltempo nel bresciano : Rudiano devastata dal temporale - danni anche alle case : Maltempo NEL bresciano | Notizie drammatiche arrivano dal bresciano, colpita in pieno da un forte temporale a "supercella" nella serata di mercoledì 7 agosto. Il temporale ha attraversato una larga...

Maltempo Brescia : danni per 2 milioni tra Ono San Pietro - Cerveno e Ceto : L’ondata di Maltempo ha provocato danni per 2 milioni di euro tra Ono San Pietro, Cerveno e Ceto, Comuni in provincia di Brescia particolarmente colpiti martedì sera da forti piogge e frane. “La situazione è ora sotto controllo“, ha spiegato il sindaco di Ono San Pietro, Elena Broggi, all’Adnkronos. Il Comune di Ono San Pietro e quello di Cervena hanno già compilato la scheda Rasda, il sistema regionale on-line per la ...

Maltempo Lombardia : conta dei danni a Brescia - annunciata la richiesta di calamità naturale : Un’ondata di Maltempo ha messo in ginocchio nelle scorse ore l’intera provincia di Brescia: oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco dalla serata di ieri fino a questa mattina. E’ in corso la conta dei danni: decine di edifici sono stati devastati dal vento, che ha raggiunto picchi di 100 km/h. I parlamentari Bresciani hanno annunciato la richiesta di calamità naturale. La zona più colpita è stata la Bassa Bresciana: a ...

Maltempo - piante su cavi : stop ai treni Milano-Brescia : A causa del Maltempo, che ha fatto cadere alcuni alberi sulla linea di alimentazione elettrica, la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Milano Brescia è interrotta da poco prima delle 18 fra le stazioni di Treviglio (Bergamo) e Rovato (Brescia). I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, spiegano dalle Ferrovie, sono al lavoro per rimuovere le piante e ripristinare la circolazione ferroviaria in sicurezza. L'articolo Maltempo, piante su ...

Maltempo Lombardia : albero colpisce mamma e 2 bambini a Monza - scoperchiata casa di riposo nel Bresciano : Lombardia interessata dal Maltempo che sta causando danni e disagi: a causa di un violento temporale a Monza un grosso albero è caduto da una proprietà privata in via Volta. Tre persone (una mamma e due bambini) sono state ferite lievemente. La strada è momentaneamente chiusa per le operazioni di rimozione dell’albero. La donna coinvolta è una mamma di 47 anni e i suoi due figli, una ragazzina di 13 anni e il fratello di 11 sono rimasti ...

Maltempo - tromba d’aria a Brescia : 26 famiglie ancora senza casa : Restano ancora senza casa le 26 famiglie Bresciane evacuate ieri sera dopo la tromba d’aria che ha investito la città nel quartiere ‘Villaggio Prealpino’. Sono ancora inagibili tre abitazioni e una cinquantina di persone sono senza un tetto. Nel pomeriggio di oggi, la strada è stata riaperta e ripulita dai calcinacci. Intanto si sta cominciando a sistemare i primi danni alle abitazioni inagibili. Scoperchiato in parte anche il ...

Maltempo - tromba d’aria su Brescia : tetti scoperchiati - 50 sfollati : Maltempo nel Bresciano, interessato da pioggia, grandine e forte vento che nel pomeriggio si è abbattuto sopratutto sul quartiere Villaggio Prealpino. La criticità maggiore è stata rilevata in via Passo Resia dove una tromba d’aria ha scoperchiato i tetti di tre condomini. I vigili del fuoco hanno temporaneamente dichiarato inagibili le palazzine: 26 famiglie non potranno rientrare stasera nelle proprie abitazioni in attesa che domani le ...