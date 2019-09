Lukaku deluso da FIFA 20 passa alla… concorrenza | “davvero mi avete messo 75 in velocità?

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Romeluattacca20 per le sue statistiche riguardandi la, ritenute troppo basse. L’attaccante dell’Inter lancia un messaggio a PES Romeluha iniziato la stagione alla grande. Il nuovo giocatore dell’Inter ha già segnato due gol in due gare con i nerazzurri, facendo già cambiare idea a qualche critico che, ad inizio stagione, ne avevain dubbio soprattutto le qualità atletiche. Va detto che la scorsa stagione al Manchester United non è stata delle migliori, fattore che ha pesato sul giudizio in merito aanche in versione videoludica.20 infatti ha realizzato la sua versione dicon overall 85, due punti in meno rispetto allata edizione del videogioco. Significativo il downgrade riguardante lata dai 77 in accelerazione e 90 inscatto di19 agli attuali 64 accelerazione e 84 ...

Tonyfumy : RT @GoalItalia: Lukaku deluso da FIFA 20: 'Velocità 75?' ?? - ingrogna : RT @GoalItalia: Lukaku deluso da FIFA 20: 'Velocità 75?' ?? - goMauricegooo : RT @GoalItalia: Lukaku deluso da FIFA 20: 'Velocità 75?' ?? -