Ludovica Nasti ne L’Amica Geniale 2 per un’ultima volta? La foto sul set con Saverio

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019)ne L'Amica2? Sembra proprio che la giovane attrice che ha conquistato tutti con i suoi occhi magnetici nei panni della piccola Lila Cerullo, sia tornata sul set per mettere insieme un altro flashback in Storia del Nuovo Cognome o almeno così si evince dopo il suo gesto. Qualche ora fa, l'attrice ha pubblicato una suaal fianco diCostanzo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per lei in questi anni lasciando intendere che questasia davvero l'ultima, almeno sul set de L'Amica2.Chi ha seguito la serie sa bene che adesso è Gaia Girace a prestarle il volto nella sua versione adulta e, adesso, di donna sposata e presto mamma. Gli anni stanno passando e il pubblico sarà chiamato a cavalcare la vita delle due protagoniste anche in questi nuovi episodi, quale sarà allora il ruolo di?Un altro viaggio nel passato ...