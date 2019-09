Lo spremiagrumi che stampa tazze fatte di scarti di arance

Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Assomiglia a un bar, ma offre un unico prodotto e non produce, bensì parte da questi ultimi per offrire ai clienti una spremuta d’arancia. Feel the Peel nasce, infatti, per dimostrare i vantaggi della sostenibilità trasformando le bucce delleinusa e getta dove viene servito il succo. Il sistema automatizzato – ideato dallo studio Carlo Ratti e Associati, del direttore del Senseable City Lab del Mit – si presenta come unogigante, alto 3,10 metri, con una cupola in vetro nella parte superiore dove sono alloggiate 1.500. Quando si attiva la macchina, lesono spremute per estrarre il succo mentre le bucce vengono raccolte in un contenitore, per poi essere essiccate e miscelate con l’acido poliattico per diventare bioplastica. A quel punto è sufficiente scaldare il materiale per ottenere il filamento che, grazie allante 3D integrata ...

