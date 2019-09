LIVE Australia-Repubblica Ceca basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | grande equilibrio a metà

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-28 Dellavedova fa saltare tutta la difesa e appoggia comodamente al vetro. Timeout per la Rep.. Due minuti alla fine del secondo quarto. 27-26 Il solito immenso Patty Mills. 24-26 Schiacciata mostruosa di Auda. 22-22 Bel canestro nel traffico di Dellavedova. 20-22 La prontissima risposta di Schilb. 20-19 Tripla di Goulding. 17-19 I cechi corrono bene in contropiede e Pumprla segna con il sottomano. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Perfetta parità dopo dieci minuti molto divertenti. Tredici punti per uno scatenato Patty Mills. 17-17rimessa dell’con Kay che schiaccia sulla sirena del primo quarto. 15-17 Pumprla trova un canestro anche un po’ fortunoso. Ultima azione del quarto per l’. 15-15 Arresto e tiro di Mills. Sembra non fermarsi più. 13-15 Ancora un Auda scatenato. Due minuti alla ...

