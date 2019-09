L' imprenditore che ha comprato l' isola di Serpentara | Me ne sono innamorato

Io sono Libero : la storia di Libero Grassi - l’imprenditore che non si piegò alla mafia : Giovedì 29 agosto, in replica su Rai2 dalle 21.25 in poi, va in onda Io sono Libero, una docu-fiction dedicata alla figura e alle battaglie sociali di Libero Grassi, l’imprenditore siciliano attivo a Palermo fin dagli anni 50 e noto per essersi opposto fino alle estreme consuegenze alla mafia locale. Nei panni del protagonista l’attore teatrale Adriano Chiaramida, per la regia di Giovanni Filippetto e Francesco Micciché. Io sono ...

Anticipazioni Un Posto al Sole : Marina apprende che Rosato è diventato imprenditore : La prossima settimana Un Posto al Sole tornerà nel palinsesto di Rai 3 dopo aver osservato un periodo di pausa estiva. Tuttavia, sembra proprio che la programmazione dal 26 al 30 agosto sia destinata a subire un ulteriore stop giovedì 29, mentre il giorno seguente dovrebbe andare in onda una doppia puntata in compagnia della popolare soap partenopea, sempre al consueto orario delle 20:45 circa. Nelle prossime puntate verrà ulteriormente ...

Bari - giovane pastore bengalese in condizioni di schiavitù. Arrestato imprenditore agricolo che lo sfruttava : Lo faceva lavorare 12 ore al giorno, senza concedergli ferie o giorni di riposo, quando lo pagava lo pagava meno di 2 euro all’ora e lo faceva dormire in una specie di container senza bagno e cucina: al primo suppliva il pozzo degli animali e al secondo un fornello a gas. In pratica lo trattava come uno schiavo. Lo hanno fermato i carabinieri di Bari che hanno Arrestato a Casamassima un pregiudicato 46enne per sfruttamento del lavoro e ...

imprenditore fa causa alla moglie bellissima e la vince perché i tre figli sono bruttissimi - la donna aveva omesso di dirgli un sconcertante particolare : Un noto Imprenditore cinese ha intentato una causa contro la moglie perché i loro tre figli era troppo brutti. Sua moglie era bellissima e il giovane Imprenditore cinese di nome Jian Feng non ha mai capito come mai i loro figli erano veramente brutti. L’uomo era ossessionato dall’estetica e non riusciva a sopportare che proprio i suoi figli erano brutti. Il marito ha prima pensato che la bella moglie lo tradisse e che i ...

Insulta la vigilessa perché non è originaria del posto : imprenditore trentino deve risarcire 10 - 000 euro : Un imprenditore della valle di Fassa, in trentino, è stato condannato in primo grado, a 10.000 euro di risarcimento e tre mesi di reclusione per aver Insultato una vigilessa pugliese in servizio in valle perché non originaria del posto.I fatti risalgono al 2017. L’agente di polizia locale aveva multato l’automobilista perché aveva parcheggiato in modo errato: il proprietario, che era sopraggiunto poco dopo, si ...

Ho incontrato un imprenditore over 70 che ha pensato a una soluzione per un problema di noi maschietti : Si può essere imprenditori a ogni età della vita: Charles Goodyear, per esempio, scoprì il processo della vulcanizzazione della gomma a 40 anni che, per gli standard dell’epoca (1800), equivale a circa 70 anni di oggi. Essere imprenditori non è un fatto di età, ma d’intraprendenza. Spesso l’imprenditoria nasce da una necessità: pensiamo a AirBnb. I fondatori si accorsero che non c’erano soluzioni valide per spendere poco e avere un letto comodo. ...