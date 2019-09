Libri | Mattarella ai 150 anni dell’Associazione Italiana Editori | “Sono propulsori di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “L’istruzione dei ragazzi è l’interesse primario della Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alle celebrazioni per i 150. “Isono stati e sonodella crescita del nostro Paese”, ha aggiunto il Capo dello Stato sottolineando che “si legge ancora troppo poco in Italia, dobbiamo migliorare” perché “leggere è una ricchezza immateriale della quale non possiamo fare a meno” invitando ad investire nella scuola che “resta un bacino decisivo in cui seminare”. Il presidente della Repubblica ha ricordato come “viviamo in un tempo di trasformazioni straordinarie, come sempre in realtà nella storia, ma con un ritmo di gran lunga più incalzante” e così “cambiano rapidamente gli strumenti, i paradigmi, gli stessi ...

