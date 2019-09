L' ego di Trump e la liquidazione di Bolton

Afghanistan - il cimitero dell'Occidente. Trump sui negoziati coi talebani : "Sono morti" : La sanzione di un fallimento, Lungo diciotto anni. Afghanistan, il “cimitero” dell’Occidente. Un pantano insanguinato dal quale sarà impossibile uscire senza una severa riflessione sulla genesi di una guerra che avrebbe dovuto abbattere il terrorismo qaedista e spazzare via il “regno” dei talebani, ma che, diciotto anni dopo il suo inizio, registra l’affermarsi non solo dei talebani ma dei signori ...

Dorian diventa di categoria 4. Trump : “Sarà devastante” : Miami, 31 ago. (AdnKronos) – L’uragano che si sta dirigendo verso le coste della Florida è diventato di categoria 4 e, secondo il presidente americano Donald Trump, sarà “molto devastante”. In un aggiornamento diramato nella notte, il National Hurricane Center ha definito Dorian “un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso”, con venti fino a 215 chilometri all’ora. Secondo le previsioni, ...

Dorian diventa di categoria 4. Trump : “Sarà devastante” : Miami, 31 ago. (AdnKronos) – L’uragano che si sta dirigendo verso le coste della Florida è diventato di categoria 4 e, secondo il presidente americano Donald Trump, sarà “molto devastante”. In un aggiornamento diramato nella notte, il National Hurricane Center ha definito Dorian “un uragano di categoria 4 estremamente pericoloso”, con venti fino a 215 chilometri all’ora. Secondo le previsioni, ...

Dazi : Lamy - imprevedibilità Trump? ‘è il suo metodo di negoziare’ (2) : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – Per il presidente emerito dell’Institut Jacques Delors su questo tema “ci sono tre dimensioni per affrontare il nocciolo del problema attuale: c’è la dimensione geostrategica, quella economica e quella psicologica. La dimensione geostrategica – sottolinea Lamy – vede la rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina, una rivalità che non nasce oggi ma trent’anni fa. Ultimamente ...

Dazi : Lamy - imprevedibilità Trump? ‘è il suo metodo di negoziare’ (2) (2) : (AdnKronos) – In questa questione c’è anche una dimensione economica del problema delle tensioni commerciali tra gli Usa e la Cina. “Gli Stati Uniti – sottolinea Lamy – hanno un importante deficit commerciale nei confronti della Cina. Quello che Donald Trump considera a torto un problema. Pensa che gli Stati Uniti siano stati derubati. E’ assurdo, completamente idiota e non ha alcun senso. Vede il ...

Iran al G7 : Rohani "ok a negoziati"/ Trump "ancora presto per incontrare Zarif" : Iran, sorpresa Zarif al G7 di Biarritz: Trump apre al negoziato 'non vogliamo cambio regime ma condizioni di vita migliori'. Rohani 'giusto il dialogo'

Una coalizione di 29 stati e città statunitensi ha citato in giudizio l’amministrazione Trump per bloccare le nuove regole meno stringenti sulle emissioni di CO2 : Una coalizione di 29 stati e città statunitensi, per lo più a guida Democratica, ha citato in giudizio l’amministrazione Trump per bloccare le nuove regole meno stringenti sulle emissioni di CO2 da parte delle centrali a carbone. Secondo le accuse,

Trump vuole scrivere le regole per censurare un post online : Republican presidential candidate Donald Trump during a campaign rally at the American Airlines Center on September 14, 2015 in Dallas, Texas. More than 20,000 tickets have been distributed for the event. Il presidente statunitense Donald Trump continua la sua lotta personale contro i social media. L’ultima mossa coinvolgerebbe la Federal communications commission (Fcc) e la Federal trade commission (Ftc), che sarebbero chiamate ad agire ...

Le mani sui social network. La nuova mossa di Donald Trump per imporre regole dall’alto : Allo studio un progetto per stilare norme destinate ai contenuti a sfondo politico. Ma anche per controllare tutto quel che viene pubblicato per “motivi di sicurezza nazionale”

Dazi - riprendono negoziati Cina-Usa ma è già scontro. Trump : “Pechino si sta comportando molto male” : Gli Stati Uniti e la Cina riprendono oggi a Shanghai i negoziati per porre fine alla guerra commerciale tra i due Paesi. I colloqui rappresentano il primo tentativo i riconciliazione dopo il brutale fallimento dei negoziati di maggio, quando Donald Trump ha accusato Pechino di avere violato i suoi impegni. Ma già i primi segnali che arrivano non fanno ben sperare. Eloquente un tweet del presidente Usa, che, in sostanza, avverte i cinesi affinché ...