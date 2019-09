Lega all' opposizione per sempre Cosa cambia con il proporzionale

Bimbi Legati - urla e schiaffi all'asilo : arrestata una suora a Roma. «Avevano paura di lei» : Una suora è stata arrestata ieri dalla polizia ed è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti su Bimbi in un asilo a Roma. Nell'ambito delle indagini condotte dagli agenti...

Roberto Calderoli e il piano per far fuori i giallorossi : sei commissioni in Parlamento ancora della Lega : Prossimo obiettivo: crisi di nervi nella maggioranza. La Lega, che detiene ancora sei commissioni in Parlamento (Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze-Tesoro, Agricoltura e Istruzione), darà del filo da torcere al nuovo governo senza che nessuno per un anno possa smuoverla dal suo posto.

Ue - polemica su commissario alla ‘protezione dello stile di vita europeo’. Amnesty : ‘ColLegare migranti e sicurezza messaggio preoccupante’ : Diventa un caso il titolo ufficiale attribuito da Ursula Von der Leyen al futuro commissario Ue Margaritis Schinas, incaricato delle questioni migratorie e della “protezione dello stile di vita europeo“. La prima obiezione ad arrivare da una cancelleria porta la firma della portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye. In conferenza stampa a Parigi, la fedelissima del presidente Emmanuel Macron ha detto che la formulazione ...

CorSera : Gaudenzi e Diabolik Legati dall’oro africano : Gli affari che legavano Diabolik, l’ultrà laziale ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto scorso e Fabio Gaudenzi, detto Rommel, non erano legati alla droga. Ma all’oro. Diabolik stava aiutando Rommel a recuperare i soldi di un grosso affare sfumato, scrive il Corriere della Sera. legato all’importazione di enormi quantitativi di oro dall’Africa. E’ quanto emerge dalle motivazioni alla sentenza in abbreviato del Mondo di ...

Serie B - Assemblea di Lega il 12 settembre : i punti all’ordine del giorno : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per giovedì 12 settembre 2019, alle ore 12.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL giorno 1. Verifica poteri; 2. Elezione dei componenti del Consiglio ...

Sondaggio : il governo giallorosso? Italiani preferivano M5s-Lega : Pina Francone Secondo l'Ipsos di Nando Pagnoncelli, il 54% degli Italiani boccia il Conte-bis. E tra l’esecutivo M5s-Lega e M5s-Pd, sceglie il primo "Le piace il nuovo governo Conte?", è la domanda dell'ultimo Sondaggio Ipsos e le risposte sono le seguenti: il 54% risponde di no, il 35% di sì, mentre un 11% non indica la propria preferenza. L'istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli ha tastato gli umori dell’opinione pubblica per ...

Litiga col marito - 56enne lo Lega alla sedia e lo evira con un coltello : L'orribile aggressione in un'abitazione della Carolina del Nord, in Usa. Protagonista una donna statunitense di 56 anni arrestata dalla polizia con l'accusa di rapimento e lesioni gravi nei confronti del marito 61enne.

Matteo Salvini - primo addio alla Lega : Carmelo Lo Papa lascia il gruppo alla Camera - chi è il "trasformista" : Prima è stato tirato per la giacchetta da tutta la Lega, o quasi, affinché scaricasse il M5s e archiviasse il governo gialloverde. Poi, pur avendo sì sbagliato il tempismo, Matteo Salvini è stato criticato da alcuni esponenti del Carroccio per aver dato il là alla crisi. Ed in questo contesto, si re

Lega - la prima defezione arriva dalla Sicilia : l’acchiappavoti Carmelo Lo Monte lascia il Carroccio alla Camera e passa al Misto : Era stato uno dei primi a salire sul Carroccio in Sicilia. Adesso è anche il primo a scendere. A pochissimi giorni dal ritorno della Lega tra i banchi dell’opposizione, Carmelo Lo Monte ha deciso di abbandonare il partito dell’ex vicepresidente del consiglio. Il 9 settembre, infatti, ha lasciato il gruppo della Lega alla Camera per passare a quello Misto. Così Matteo Salvini perde una delle sue prime colonne del consenso in Sicilia, e una ...

Ue - Scoppia il caso della deLega all'immigrazione : è nel portafoglio 'Proteggere il nostro stile di vita europeo' : “Siamo in attesa dei chiarimenti necessari: preoccupa che l’immigrazione sia finita nel portafoglio ‘Proteggere lo stile di vita europeo e c’è molta confusione sui portafogli decisi da von der Leyen: chi si occupa di cosa? Non si capisce”, ci dice Juan Fernando López Aguilar, socialista, presidente della Commissione Libe (Libertà civili) dell’Europarlamento. I socialisti sono in allerta ...

Casini show in Aula. Al M5s : “Votiamo la fiducia insieme - chi lo avrebbe mai detto?”. E alla Lega : “Non abbiate crisi di gelosia” : “Non abbiate crisi di gelosia. Le donne tradite sono sempre le peggiori”. Così il senatore del gruppo delle Autonomie, Pierferdinando Casini, ha risposto con sarcasmo ai “buuu” che si sono sentiti nell’aula del Senato da parte dei leghisti, quando Casini si è rivolto ai 5 stelle dicendo: “Prima ci guardavamo in cagnesco, ora votiamo la fiducia insieme. Chi lo avrebbe mai detto?”. Da qui le critiche dei ...

Conte : "Voltafaccia dalla Lega" Voto di Fiducia - bagarre al Senato : "Senza onore!". Così alcuni Senatori leghisti hanno urlato interrompendo più volte la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula, che aveva parlato della decisione presa dalla Lega "unilateralmente" l'8 agosto di 'avviare' la crisi di governo. Sono... Segui su affaritaliani.it

Pietro Senaldi : "Giuseppe Conte come avvocato pensa al suo stipendio. Quindi è passato dalla Lega al Pd" : "Giuseppe Conte è un trasformista e la stampa se ne accorge adesso". Pietro Senaldi commenta la trasformazione del premier che è passato dalla presidenza del Consiglio di un governo con Matteo Salvini a quello con Nicola Zingaretti. "Conte è un avvocato e rappresenta gli interessi di chi gli garanti

Costiera Amalfitana - raccolti ilLegalmente 400 kg di corallo : ci vorranno 50 anni per rimediare al danno ambientale : Ben 400 kg di corallo rosso raccolti dai fondali della Costiera Amalfitana, in spregio a qualsiasi norma: ieri la procura di Salerno ha emesso 10 provvedimenti di obbligo di dimora nei confronti degli autori del disastro ambientale. Tra i siti colpiti, anche 3 ricadenti nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella: Li Galli, Isca e Punta della Campanella, il promontorio di fronte Capri che divide il Golfo di Napoli da quello di ...