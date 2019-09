Lecco | senza motivo picchia due donne nel sottopasso  della stazione | arrestato Video

Lecco - clandestino aggredisce senza motivo due donne in stazione : Pina Francone La violenza nel sottopassaggio della stazione ferroviaria, dove un 24enne del Togo, irregolare e con precedenti, si è scagliato contro una ragazza di 18 anni e una donna di 55 Prima uno spintone a una ragazza, poi un pugno in faccia a una donna: un immigrato clandestino ha seminato il panico nel sottopassaggio della stazione del treno di Lecco . L'extracomunitario responsabile delle violenze è un 24enne del Togo, ...

Lecco : trovato senza vita l'escursionista disperso in Grignetta : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - E' stato trovato senza vita il corpo di Luca D'Addario, l'escursionista di 49 anni di cui da ieri, martedì 27 agosto, si erano perse le tracce in località Piani dei Resinelli (Abbadia Lariana) in provincia di Lecco. Presumibilmente l'uomo, dopo aver parcheggiato intorno