Lecce | Farias può già partire | sirene spagnole per il brasiliano

Lecce - Farias si presenta : “Scelta semplice - la dirigenza mi ha voluto fortemente” : “Siamo contenti di presentare, dopo una lunga trattativa, Farias. Una trattativa andata a buon fine grazie soprattutto alla volontà del ragazzo di voler vestire la maglia del Lecce“. Sono le parole del ds del Lecce Meluso che presenta il nuovo acquisto dei salentini Diego Farias. “La scelta di venire nel Salento – dice l’attaccante – è stata molto semplice perché la dirigenza mi ha voluto fortemente. Ho ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Farias dal Cagliari : Adesso è anche ufficiale: Diego Farias è un nuovo giocatore del Lecce. Ecco il comunicato del Cagliari sul proprio sito ufficiale. “Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Lecce del calciatore Diego Farias in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di permanenza in Serie A dei salentini). Contestualmente il calciatore prolunga il suo rapporto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022. Brasiliano di Sorocaba, classe 1990, ...

Cagliari - fatta per Pellegrini : attesa la fumata bianca. Lecce - Farias firma : Cagliari Pellegrini- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come evidenziato da “Sky Sport”, Cagliari e Juventus avrebbero trovato l’accordo totale per il passaggio in prestito secco di Luca Pellegrini in rossoblù. Per il terzino si tratterà di un ritorno a in Sardegna dopo gli ultimi 6 mesi nelle file del Cagliari. fumata bianca […] L'articolo Cagliari, fatta per Pellegrini: attesa la fumata bianca. ...

Calciomercato Lecce : presi Dell'Orco - Rispoli e Farias : Il Lecce 2019-20 punta decisamente alla salvezza nel prossimo campionato di Serie A. La società salentina, neopromossa, si sta muovendo molto bene in questo Calciomercato estivo per mettere a disposizione del tecnico Fabio Liverani le pedine giuste per poter duellare con le rivali per la permanenza nella massima serie. Già presi Gabriel, Vera, Benzar, Shakhov, Lo Faso, Rossettini e Lapadula, il club giallorosso nelle ultime ore ha chiuso altri ...