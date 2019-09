Le tre cose che Conte ha chiesto all' Europa

Terremoto al largo della Calabria - treni in ritardo tra Paola e Cosenza : Il sisma di magnitudo 4.2 nelle prime ore del mattino davanti alle coste cosentine. Nessun danno ma verifiche sulle linee ferroviarie

Terremoto in Calabria - scossa di 4.2 scuote la provincia di Cosenza : paura e treni fermi : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nella notte, intorno alle 4.57, al largo della costa calabrese nel Cosentino. L'epicentro è stato segnalato dall'Ingv ad una profondità di 267 chilometri. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), ma è già stata ripristinata. Nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Streaming - 5 cose da sapere su Disney+ : Streaming, 5 cose da sapere su Disney+Il mercato italiano dello Streaming videoNuove piattaforme in arrivoCome funziona Disney+Cadenza settimanaleDispositiviCosa ci sarà/1Cosa ci sarà/2Arrivo in ItaliaDownload per la visione offlineL’autunno dello Streaming promette di farsi piuttosto caldo. D’altronde la tv per come la conoscevamo è fortemente cambiata: gli utenti (o i telespettatori?) costruiscono da soli i propri palinsesti, in base a gusti e ...

Peter Ankersen stregato dal Genoa : 'Ho saputo cose bellissime' : Peter Ankersen è il nuovo terzino destro del Genoa: arrivato dal Copenaghen dopo i corteggiamenti a vuoto di Milan e Parma, ha scelto il Grifone per dare vita al trio danese rossoblu insieme a Lukas Lerager e Lasse Schone. Un tassello di tutto rispetto, che paradossalmente dovrà giocarsi il posto con l'outsider Ghiglione. Peter Ankersen al Genoa, un curriculum interessante Ma un giocatore come Ankersen, fresco di titoli prima in Austria e poi in ...

Luca Onestini torna a parlare della vitiligine : “Le cose di cui vergognarsi sono altre” : Luca Onestini mostra la vitiligine e risponde alla fan: "Non me ne vergogno". Il modello sta aiutando tanti ragazzi e ragazze che hanno la stessa malattia della pelle. Luca Onestini è ormai uno dei volti noti della televisione, dopo aver partecipato all'edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017, la sua popolarità è schizzata alle stelle. Sebbene sia stato ospitato in diverse trasmissioni televisive, in veste di opinionista, soprattutto in ...

Luca Onestini : “La vitiligine? Le cose di cui vergognarsi sono altre” : Luca Onestini torna a parlare della vitiligine e lancia un messaggio molto importante. Ecco le sue parole Luca Onestini non ne ha fatto mai mistero. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ora speaker radiofonico, soffre di vitiligine. Luca ha delle chiazze di pelle non pigmentata specialmente sugli arti inferiori. La cosa bella è che lui […] L'articolo Luca Onestini: “La vitiligine? Le cose di cui vergognarsi sono ...

Cosenza-Salernitana tv e streaming - dove guardare la diretta della partita : Cosenza-Salernitana tv e streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie B. Il Cosenza fa il suo esordio al “San Vito-Gigi Marulla” dopo il pareggio per 0-0 a Crotone. Salernitana che è partita bene battendo per 3-1 il Pescara. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Dazn, visibile da smart Tv, Pc, tablet, smartphone e sui decoder Sky Q. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Serie B - dove vedere Cosenza-Salernitana in Tv e streaming : E’ una sfida tra due squadre del Sud quella in programma a Cosenza tra i padroni di casa e la Salernitana, formazione che ormai da tempo non riesce a rientrare nel massimo campionato, ma a cui non manca l’ambizione. Proprio in questa sessione di mercato i campani sono arrivati a ingaggiare Alessio Cerci, desideroso di […] L'articolo Serie B, dove vedere Cosenza-Salernitana in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e ...

Violentata e costretta a prostituirsi per dieci anni da cinque aguzzini a Cosenza : La Polizia di Cosenza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari, a carico di cinque soggetti accusati, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo ed estorsione.Le indagini, riferiscono gli investigatori, hanno consentito di fare luce su “una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti di una donna e protrattasi ...

MotoGp – Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso - il direttore generali Ducati ammette : “le cose potrebbero essere più belle - ma…” : Gigi Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso: l’ammissione del direttore generale di Ducati Corse La gara di domenica al Red Bull Ring è stata puro spettacolo: il duello tra Marquez e Dovizioso ha regalato emozioni incredibili al pubblico del Gp d’Austria e tutto il pubblico ha applaudito immensamente il forlivese della Ducati per la sua splendida vittoria all’ultima curva. AFP/LaPresse Pioggia di complimenti ...

Cose Nostre : stasera l'ultima puntata su Rai1 : stasera torna il programma che racconta le storie di chi combatte le mafie. L'ultimo appuntamento è dedicato a Marisa Merico.

Mattia Torre - è morto l’autore “papà” della serie tv cult Boris (e di tante altre cose) : aveva 47 anni : È morto dopo una lunga malattia Mattia Torre, scrittore, sceneggiatore e autore tv. Ne dà notizia Il Mattino. Torre, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico è tra i “papà” della serie tv cult Boris. Nato nel 1972, l’esordio a teatro come autore delle commedie L’ufficio, Io non c’entro, Tutto a posto e Piccole anime. Matteo ha scritto anche per il cinema: da Piovono mucche che ha vinto il premio Solinas per la ...