Le Parisien svela le parole di un medico dell' ospedale di Parigi | ' Schumacher è cosciente'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Michaelsarebbe: sono queste le dichiarazioni di undiche avrebbe visto l'ex pilotaa Ferrari proprio nel notofrancese. Il tedesco dovrebbe ritornare a casa già oggi, ma fino a ieri ha 'subito' una terapia a base di cellule staminali. Come è noto la famiglia diha adottato la privacy sulle condizioni del tedesco sin dal 2013, ma di certo le indiscrezioni che arrivano dall'Georges Pampidou sono sicuramente una buona notizia per i tanti tifosi'ex campione di Formula 1. Lo stesso membroavrebbe sottolineato come'era nella sua zona' assicurando che era. Il testimone, come scrive Le, lavorerebbe nel reparto di cardiologiadidove appunto è stato ricoverato l'ex Ferrari e Mercedes, quest'ultimo avrebbe ricevuto visita del suo caro amico ed ...

CretellaRoberta : Schumacher a Parigi sotto falso nome, cominciata la terapia: Le Parisien svela il segreto. Terzo viaggio in ospedal… -