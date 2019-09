Apple svela l'iPhone 11 con tre fotocamere - la novità è il grandangolo : Apple ha svelato i suoi modelli di iPhone 11. Al lancio a Cupertino sono state messe in evidenza le sue fotocamere: rispetto alla versione precedente arriva la seconda fotocamera grandangolare da 12 MegaPixel, oltre al supporto alla riproduzione audio Dolby Atmos. Le fotocamere...

Le novità di Apple : anche i prezzi contano : Una lettura in ottica di mercato della strategia Apple dopo il lancio dei nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, del nuovo iPad, dell’Apple Watch Series 5 e dei primi servizi in abbonamento (che costano meno del previsto)

Le novità Apple : arriva il nuovo iPhone 11 (anche in versione pro) - la fotocamera si fa in tre : Lo smartphone della Mela in vendita dal 20 settembre a partire da 839 euro. Debutta il Pro con 3 lenti e i videoselfie in slow motion, da 1189 euro e 1289 euro (il Max). arrivano anche Watch 5 e l'iPad in 4 modelli

Il nuovo iPhone 11 e tutte le novità Apple in arrivo : Apple ha annunciato i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, i suoi smartphone di riferimento per il 2019. Sono tre i modelli in arrivo, come ampiamente previsto dalle tonnellate di indiscrezioni dei giorni scorsi: due versioni premium da 5,8 e 6,5 pollici (quest'ultimo chiamato iPhone 11 Pro Max) e una versione «economica» destinata a strizzare l'occhio a chi vuole il telefono della Mela a tutto schermo ma vuole spendere meno. ...

Le novità Apple : arriva il nuovo iPhone - la fotocamera si fa in tre : Lo smartphone della Mela in vendita dal 20 settembre a partire da 839 euro. Debutta il Pro con 3 lenti e i videoselfie in slow motion, da 1189 euro e 1289 euro il Max. arrivano anche il Watch 5 e l'iPad in 4 modelli

Tutte le novità di Apple : iPhone 11 e 11 Pro - Watch - iPad : A Cupertino Tim Cook lancia tre nuovi smartphone, con listini più contenuti del solito, e annuncia i servizi in abbonamento per giochi e video. Apple TV+ arriva a novembre (anche in Italia) per sfidare Netflix, nei contenuti e nel prezzo: 4,99 euro

Tutte le novità Apple 2019/2020 : arriva l'iPhone 11 in tre modelli - la sorpresa è l'Apple TV :

Apple Watch 5 - iPad e le altre novità mostrate da Apple : Non solo iPhone 11: sul palco del keynote Apple del 10 settembre perché sono stati protagonisti anche i nuovi Apple Watch 5 e il nuovo iPad da 10,2 pollici che vanno ad aggiornare i rispettivi cataloghi facendo anche da alfieri delle nuove versioni dei sistemi operativi dedicati. Scopriamo tutto con le caratteristiche tecniche, foto, prezzo e uscita. Apple Watch 5 Confermatissimo il rumoreggiato Apple Watch 5 che ha puntato su un display con ...