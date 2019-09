Le notizie del giorno ore 23 | 30

Fonte : agi

(Di mercoledì 11 settembre 2019) UE: CONTE IN PRESSING SU MIGRANTI E PATTO DI STABILITÀ, PARIGI APRE ALLA MODIFICA DI DUBLINO Il premier a Bruxelles incontra von der Leyen e Tusk e chiede il ricollocamento automatico: "C'è una grande disponibilità a trovare subito un accordo temporaneo, per i Paesi riluttanti ci saranno penalità finanziarie consistenti". La Francia: "Italia alleato storico, condividiamo la necessità di avere una politica europea dell'asilo". MIGRANTI: OCEAN VIKING FA ROTTA VERSO NORD, CHIESTA L'EVACUAZIONE DI UNA DONNA INCINTA La nave ong con 84 migranti a bordo ha inoltrato alle autorità marittime di Italia e Malta una richiesta per una naufraga al nono mese. L'imbarcazione e' in attesa di un porto dal 31 agosto. Sassoli: deve sbarcare. Salvini: vogliono riaprire i porti per tornare a far quattrini. IL GOVERNO GIALLOROSSO ACCELERA SUI SOTTOSEGRETARI, LA LISTA ENTRO DOMANI Conte: "Dobbiamo completare ...

Agenzia_Ansa : Per il ministro dell'ambiente del Giappone, l'unica opzione è 'versare l'acqua di #Fukushima in mare'. Insorgono ci… - Agenzia_Ansa : L'America ricorda l' #11settembre. L'onda lunga delle vittime. A 18 anni dall'attentato vigili del fuoco, poliziott… - Agenzia_Ansa : #Conte in Senato, #Salvini lo attacca: 'Chi prende un voto in più governa. Se andate avanti su questo tema raccogli… -