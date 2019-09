“Le donne pugili? Non mollano mai” Il successo delle campane agli Europei

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Sul Corriere dello Sport la storia di Irma Testa, Francesca Amato e Angela Carini, tre ragazzedella boxe che hanno conquistato l’Europa: due ori e un argentodi Madrid. In Campania sono 72 le società affiliate nella box. La maggior parte si trova nel casertano e nel napoletano e tutte mirano ad offrire una seconda possibilità a chi vive in quartieri difficili, con poche opportunità. Leormai hanno invaso questo mondo: 154 con gli amatori, 72 tra gli agonisti. Aumentano ogni anno. Perché, a detta dei loro maestri, sono più tenaci degli uomini. Lo spiega Biagio Zurlo, che ha allenato Irma Testa con suo padre Lucio alla Boxe Vesuviana di Torre Annunziata. Lei, di Torre Annunziata, a 21 anni è risultata prima nei 57 kg: “A differenza degli uomini nonmai. Portano sempre a termine il lavoro che viene proposto. Pensateci: un uomo non potrebbe ...

Capezzone : +++Ieri a @Qrepubblica #QuartaRepubblica (grazie a @NicolaPorro+++ Clippino 3 Quel doppio standard contro le donne… - Tg3web : Si era data fuoco qualche giorno fa per protesta contro il divieto per le donne di entrare negli stadi in Iran. È m… - redazioneiene : “I miei figli vivono ora sotto scorta per le minacce di quelle stesse donne del clan che mi hanno offesa in Tribuna… -