Lavoro | Rapporto Coop | per italiani ‘povero’ e insoddisfacente

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Milano, 11 set. (AdnKronos) – Impoveriti e frustrati, fanno fatica ad arrivare a fine mese, anche se lavorano in media 360 ore l’anno in più rispetto ai tedeschi, pur guadagnando il 30 per cento in meno. E’ il ritratto degliche emerge dal2019, dove iltorna a essere un tema centrale, soprattutto per l’insoddisfazione che genera. Gli, loro malgrado, guadagnano sensibilmente di meno rispetto al resto d’Europa e il 32% ritiene di non aver raggiunto un equilibrio tra tempo libero e. Un italiano su due, nonostante questo, si colloca nel ceto medio, ma più della metà (52%) lamenta difficoltà a arrivare a fine mese.“Il tema della classe media non può essere ignorato”, sottolinea Albino Russo, direttore dell’ufficio studi, che si sofferma sul tema del salario minimo, una realtà già ...

adrianocasotto : Governo, M5s: “Dimissioni sottosegretario Bellanova. False dichiarazioni in pubblico”Il deputato 5 stelle Walter Ri… - MagazineSC : #Lavoro #Università Dal nuovo Rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) emerg… - Sclera_Ebbasta : Ho ricucito il rapporto con mio marito cancellandomi dai social, poi però lui mi ha lasciata perché essendo sempre… -