Lavoro | Furlan | ‘bene proposta su 1 500 euro in più | buona base per confronto’

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo garantire una mensilità in più l’anno a tutti i lavoratori. Abbiamo questaformulata dal Pd. Garantire mediamente 1.500in più a tutti i lavoratori per un costo complessivo di 15 miliardi di. Credo che sia un buon punto di partenza per un confronto serio”. Ad affermarlo a ‘Coffee break’ su La7 è il segretario generale della Cisl, Annamariain merito allache prevederebbe una riduzione del cuneo fiscale che andrebbe a vantaggio dei soli lavoratori che, secondo le simulazioni, comporterebbe un aumento delle retribuzioni fino a 1.500netti l’anno, in pratica una mensilità di stipendio in più. L'articolo, ‘benesu 1.500in più,per confronto’ Meteo Web.

