Laver Cup – Doppia convocazione nel Team World | Taylor Fritz e Jack Sock nella squadra di

(Di mercoledì 11 settembre 2019) IlWolrd si arricchisce di due nuovi nomi in vista dellaCup:prende il posto di Kevin Anderson,dà il suo ok allaDopo il forfait di Kevin Anderson, che ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2019, il capitano del, John McEnroe è corso ai ripari alla ricerca di un sostituto in vista dellaCup. L’ex tennista americano ha deciso di affidarsi a due connazionali per impiegare due dei tre posti disponibili. Il posto di Kevin Anderson verrà preso da: “è uno dei giovani talenti da tenere d’occhio nel mondo del tennis. Ha solo 21 anni e va molto d’accordo con tutti gli altri ragazzi. Sarà una grande aggiunta per ila Ginevra“, ha dichiarato McEnroe. Importante, particolarmente in chiave doppio, ladiper il quale McEnroe ha speso belle parole: “è stato il nostro ...

